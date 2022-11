Enfermedades periodontales: conocé cómo detectarlas y prevenirlas

El especialista en periodoncia del hospital Kirchner, doctor Maximiliano Toledo, se refirió a la atención que se presta a enfermedades que tienen lugar alrededor del diente, es decir en encías y huesos.

En este sentido el profesional comentó que las encías y huesos de la boca tienden a enfermarse a causa de la acumulación de placa bacteriana que queda posterior a la ingesta de alimentos: “Esa placa bacteriana suele meterse bajo las encías, produciendo su sangrado, movilidad de los dientes y caries en ocasiones. Es por esto que hay que tratar de ir eliminando la endurecida alrededor del diente”.

En el 90 por ciento de los caos, continuó el especialista, la acumulación de placa bacteriana ocurre por una higiene bucal inadecuada. “Cuando uno come se acumula placa, pero lo hace en un estado blando que si no se elimina en el momento tiende a endurecerse y transformarse en un cálculo duro que no podría quitarse ni con un cepillo de alambre. Por eso la importancia de recurrir a la higiene después de cada comida, ya que, si no se requerirá de la eliminación por medio de elementos de consultorio odontológico que procuran el raspaje y la destrucción mecánica de la placa”, dijo.

Siguiendo esta línea Toledo reiteró el rol fundamental de la higiene bucal de cada paciente, preferentemente después de cada comida. Sobre las pastas dentales, cepillos y enjuagues advirtió que ninguno de estos productos es “mágico” y puntualizó que lo ideal es que se eliminen los restos de comida que quedan atrapados entre los dientes de manera periódica y como hábito posterior a cada ingesta.

“Alrededor de un 80 por ciento de la población tiene enfermedades gingivales o periodontales, desde nuestra área en el hospital tratamos a estos pacientes que vienen derivados de la red del Siprosa. Es importante que estas personas encaren un tratamiento conjunto entre la periodoncia y las restauraciones o extracciones dentales que pueden practicarles en Caps u hospitales de referencia cercanos a sus domicilios”, comentó ya que el servicio del hospital Kirchner trabaja por derivación y turno programado a través del sistema de referencia y contrarreferencia.