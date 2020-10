Escándalo en Formosa por un intendente de fiesta, haciendo “trencito” y sin barbijo

En el pequeño pueblo de Buena Vista, una localidad ubicada en el departamento de Pilagás, en el norte de la provincia de Formosa, se generó una polémica luego de que el presidente de la Comisión de Fomento, máxima autoridad de esta comuna, rompiera la cuarentena para participar de una fiesta.

Así quedó registrado en un video que circuló en las redes sociales y en el que se lo puede ver al funcionario en cuestión, el peronista Rubén Pereira, bailando junto a un grupo de personas y haciendo el “trencito” junto a dos mujeres, al ritmo de la canción “Bombón Asesino”, de la conocida banda Los Palmeras.

Según informaron algunos medios formoseños, el hombre estaba participando del cumpleaños número 60 de su hermana Mirtha, el cual se realizó en plena pandemia del coronavirus y mientras está vigente a nivel local la prohibición de encuentros sociales.

Además, en la grabación se observa a Pereira muy cerca de otras personas, sin respetar la distancia recomendada por las autoridades sanitarias para evitar contagios y usando mal el barbijo, ya que en las imágenes se ve que lo tiene debajo del mentón, dejando la boca y la nariz al descubierto.

El festejo se realizó en un campo de la zona y al mismo habrían asistido otros funcionarios de la misma localidad, de acuerdo con lo que precisó el portal Noticias Formosa, que subió la filmación que ya se había hecho viral en el pueblo formoseño.

Ante esta situación, el Honorable Consejo Deliberante de la Comisión de Fomento de Buena Vista manifestó su “total repudio a la conducta» del mandatario de participar “de una fiesta clandestina en flagrante violación de las normas sanitarias vigentes y también del Código Penal de la Nación”, ya que este tipo de comportamientos está sancionado por los artículos 205 y 239 del mismo.

A través de un comunicado que fue firmado por el presidente y el vicepresidente de ese cuerpo, Emilio Servin y Lucio Giménez, las autoridades del recinto adelantaron que “oportunamente se presentarán las denuncias ante los organismos oficiales y jurisdiccionales correspondientes para su posterior trámite y aplicaciones de las sanciones respectivas”.

El 12 de junio pasado, Formosa registró los primeros 24 casos positivos de coronavirus y dejó de ser una de las provincias que en ese momento no tenían circulación de COVID-19.

El brote fue confirmado en aquel entonces por el ministro de Gobierno local, Jorge González, durante una conferencia de prensa realizada por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia, en la que precisó que los contagios se originaron a partir del ingreso a la capital del padre de una paciente que dio positivo, procedente de la Ciudad de Buenos Aires.

El hombre, de 40 años, llegó en un vuelo que transportaba a dos niños que estaban internados en el Hospital Garrahan. A su arribo, fue testeado y se comprobó que había contraído la enfermedad, por lo que fue aislado preventivamente en el Hospital Central.

A fines de mayo, el presidente Alberto Fernández estuvo de visita en Formosa. Todavía no había casos positivos, pero hubo imágenes que provocaron críticas generalizadas. La delegación no cumplió con los protocolos y el jefe de Estado no sólo no utilizó barbijo, sino que se mostró a los abrazos con el gobernador local Gildo Insfrán.

De acuerdo con el último reporte epidemiológico elaborado por las autoridades locales, Formosa acumula un total de 133 infectados, de los cuales 102 ya se recuperaron y 21 continúan internados y en observación. Por el momento, no se registraron muertes a causa de COVID-19 en esta provincia.

