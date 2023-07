Especialistas aseguran que los edulcorantes como el aspartamo pueden afectar la salud

Especialistas en nutrición señalaron este viernes que la advertencia que hizo recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) al calificar al edulcorante aspartamo como «posiblemente cancerígeno» impulsa a que se hagan «más y nuevos estudios al respecto» y apuntaron que los edulcorantes «no son inocuos, sino que tienen una implicancia en la salud».

La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la OMS evaluó por primera vez estudios preexistentes sobre el cáncer en humanos y en experimentos de animales, y encontraron solo tres estudios donde se permite «una asociación positiva sobre el consumo de este edulcorante y el cáncer de hígado», indicó la publicación de los fundamentos de la investigación.

El estudio, liderado por 25 expertos de 12 países, fue publicado este jueves en la revista científica The Lancet Oncology y este viernes en el sitio web del organismo internacional.

El reporte concluyó que el edulcorante aspartamo «puede ser carcinógeno para los seres humanos» y lo clasificaron en el Grupo 2B, nivel que implica que hay «evidencia limitada» sobre su carcinogenicidad en los seres humanos.

