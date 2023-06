Esquel: salió a bailar con amigos y terminó con 14 puntos de sutura en la cara por un botellazo

El pasado domingo 21 de mayo, lo que para Iara Veloso era una salida a bailar para divertirse con amigos se transformó en una pesadilla en cuestión de segundos. Mientras se encontraba dentro de un boliche en el centro de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, se desató una pelea entre jóvenes que estaban al lado suyo, recibió un botellazo en el rostro y sufrió nada menos que 14 puntos de sutura en la frente y la nariz.

Iara, de 25 años, se tomó más de una semana para procesar todo lo que había pasado en el local bailable Ver Disco Club, situado en General Roca 465, y compartir su relato de los hechos. La joven estudiante de abogacía escuchó la idea de una seguidora de TikTok, red social en la que acumula casi 18 mil seguidores, y este lunes subió un video para brindar detalles del violento episodio que derivó en una lamentable agresión contra ella.

“Había estado estudiando toda la semana porque tenía dos parciales, y el sábado también. Pensé en qué podía hacer a la noche y quedé en salir a tomar algo con mis amigos para poder distenderme un poco”, comienza el testimonio de Iara frente a la cámara.

Pero jamás imaginó el desenlace de la salida: “Error. Porque fuimos a tomar algo, luego al boliche, estábamos bailando lo más bien con mis amigos y de repente unas personas, divinas, hermosas… empiezan a pelearse. Por lo cual nosotros tratamos de corrernos para que no nos pase nada. Me corrí hacia un lado, pero entre ellos se tiraron un botellazo y me dio en la cara”, lamentó la víctima, quien aclaró que durante su relato decidió apelar a la ironía porque es su forma de “transitarlo” para no angustiarse.

El pasado lunes Iara fue al hospital y le quitaron los 14 puntos que le habían hecho en la cara.

Producto del fuerte -e inesperado- impacto, Iara contó que perdió mucha sangre, se desmayó en el lugar y debió ser trasladada al hospital de Esquel. “Llegué y me dieron 14 puntos en la cara”, explicó mientras se señalaba su rostro.

Para Iara no sólo es importante lo estético. Las heridas sufridas afectan toda su rutina y eso es lo que más le preocupa. “No puedo trabajar, porque trabajo con un bebé y me puede tocar la cara. No puedo estudiar porque mirar para abajo me duele. No me puedo poner los lentes, tengo los ojos irritados. No puedo seguir haciendo de modelo ni entrenar. Básicamente no puedo hacer nada hasta que se cure todo esto”, subrayó.

“Este video es para que sean un poco más conscientes de lo que hacen y las consecuencias que pueden tener sus actos. Personas que son totalmente ajenas pueden quedar así -herida como ella- por sus ocurrencias”, concluyó Iara su mensaje, visiblemente molesta por la situación vivida.

A raíz de su publicación inicial, la joven recibió un sinfín de comentarios y mensajes de apoyo, razón por la cual decidió subir un nuevo video en el que respondió algunas consultas de sus seguidores. “Físicamente me siento mucho mejor. Pero me pica muchísimo y no me puedo rascar. Igualmente sé que es una buena señal de que está cicatrizando todo. Anímicamente, en estos momentos me encuentro con bastante ansiedad”, admitió.

En cuanto al altercado que derivó en el botellazo contra su rostro, Iara aseguró que no conocía a los responsables y, al mismo tiempo, confirmó que ya realizó las denuncias correspondientes contra los involucrados en la pelea y el local bailable. “Ya están en la Justicia”, afirmó.

A Iara, quien hoy se encuentra junto a sus padres en la ciudad de El Bolsón, de donde es oriunda, le quitaron los puntos de su frente y nariz este lunes pero aún no sabe cuándo podrá retomar su vida normal. “Ayer se me abrió -una herida-, estoy con controles para que se cicatrice bien, no estoy yendo a cursar, no estoy trabajando, es bastante lo que me afectó”, reconoció en diálogo con Diario Jornada.

Consultada por si hubo respuesta o contacto posterior de los responsables del boliche donde sufrió el botellazo, Iara le contó al medio local EQSNotas que solo hubo un contacto con una de sus amigas para darle los nombres de las personas que protagonizaron la pelea. “De hecho me sentí desprotegida porque cuando llegué a la policía me preguntaron si todo pasó afuera por lo que les dijo la gente de Disco, lo cual me enteré de que eso declararon y me molestó bastante” concluyó.

