Estudiantes de la UBA lograron la máxima distinción en una competencia global de Naciones Unidas

Un equipo de cuatro estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fue elegido como una de las «Delegaciones Destacadas» del National Model United Nations (NMUN), una competencia de simulación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en un evento en el que participaron más de 200 universidades del mundo.

Los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA recibieron el premio más importante que pueden obtener los equipos participantes en la competencia asociada al Departamento de Comunicación Global de Naciones Unidas, que se lleva a cabo desde 1927.

Las negociaciones se desarrollaron enteramente en inglés y además el equipo de la UBA obtuvo otros dos premios por documentos escritos y entregados en forma previa a la simulación, informó la casa de altos estudios a través de un comunicado.

El equipo debió representar a la delegación de Perú en cuatro comités de las Naciones Unidas: la Comisión I y II de Asamblea General, en el plenario del Consejo Económico y Social y en la Comisión para la Prevención del Crimen y Justicia Penal. Tanto en la Comisión I de Asamblea General como en la Comisión para la Prevención del Crimen y Justicia Penal, el grupo de la Universidad de Buenos Aires consiguió los premios de «Documentos de Posición Destacados».

El equipo argentino, que estuvo acompañado por su coach Juan Francisco Petrillo, fue conformado por Juan Martín Durisotti, Luciana Rubacha, Félix Samoilovich y Martina Nasanovsky.

«La posibilidad de trabajar durante una semana con estudiantes de todo el mundo fue extremadamente enriquecedora», aseguró Durisotti.

Nasanovsky destacó que «ganar el premio de ´Outstanding Delegation´, siendo una delegación extranjera, de solo 4 personas, participando de a uno en cada comité mientras los demás iban en duplas, hablando en un idioma que no es el nuestro y negociando con delegados que no era su primera conferencia, fue un desafío enorme; pero la experiencia lo valió».

«Este desafío me puso a prueba tanto desde un lugar académico como personal, me permitió crecer, aprender y poner en práctica todos mis conocimientos adquiridos durante los meses de preparación en Buenos Aires», indicó Rubacha en un comunicado publicado por la UBA.

Samoilovich enfatizó sobre la importancia de este tipo de simulaciones de Naciones Unidas en la formación de futuros profesionales: «A veces, parece contradictorio pensar el Derecho por fuera del litigio. Sin embargo, estas experiencias permiten visibilizar que, de la mano de la diplomacia y otras disciplinas, el Derecho puede tener una lógica de cooperación y trabajo conjunto», aseguró.

Finalmente, Juan Francisco Petrillo, el coach del equipo representativo de la UBA, remarcó que «si bien puede parecer que una primera participación implica que el éxito puede alcanzarse rápido, no hay que confundirse. Esto que hoy trae la UBA a la Argentina es fruto de años de trabajo».

«Los cuatro estudiantes debieron dedicar largos meses al estudio de los temas de cada comité, a reunirse con diplomáticos argentinos y peruanos de carrera, a dedicar fines de semana para hablar con académicos e incluso para tomar clases de expresión verbal y no verbal, teatro e inglés, que la Facultad pone a disposición de todas las competencias internacionales en donde participa una delegación. Los resultados obtenidos son fruto del esfuerzo colectivo de muchas personas, incluidas nuestras familias, durante estos días, meses y años, y a todas ellas queremos agradecerles especialmente», afirmó.

Alguna de las más prestigiosas universidades que también participaron de esta simulación son: Université Panthéon Assas, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Monash University, Brigham Young University, California Lutheran University, Syracuse University Maxwell School, University of California, Riverside, Université de Sherbrooke Faculté de médecine et des sciences de la santé, The Hague University of Applied Sciences, KEDGE Business School, University of Giessen, University of Maryland, Baltimore County, West Virginia University, Stiftung der deutschen Wirtschaft, University of Arkansas, Georgia State University y Texas Christian University.

Fuente Agencia Télam