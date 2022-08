Flora Intestinal: Qué es y cuál es su importancia en la salud integral de la persona

La gastroenteróloga y hepatóloga de staff del servicio de Gastroenterología y Hepatología y secretaria general del Comité de Docencia e Investigación del hospital Centro de Salud, doctora Claudia Gadea, habló sobre la temática sobre la que es importante educar a la comunidad.

La flora intestinal debe pensarse como un órgano que se adquiere a lo largo de toda la vida: “Desde el momento en el cual el bebé toma la primera leche de su mamá, a lo largo de su vida cuando se va exponiendo a distintos alimentos líquidos, semisólidos y sólidos y hasta la edad adulta, se empieza a formar y desarrollar la flora y microbioma propios de la persona. La flora intestinal pesa alrededor de un kilo y tiene funciones primordialmente inmunológicas”.

Un ser humano sin flora o microbiota no tiene un sistema inmunitario óptimo, no está protegido contra infecciones o agentes externos y por ende es fundamental no perder la misma, explicó la profesional: “Durante la pandemia de Covid debido al alto uso de antibióticos vimos muchas diarreas por disbiosis, por lo cual una de las recomendaciones es que el uso de antibióticos se haga previa estricta prescripción médica y no de forma espontánea. En materia nutricional es la mantención de una dieta equilibrada, con consumo de lácteos, verduras cocidas o muy bien lavadas”.

En cuanto a los usos incorrectos de antibióticos la referente aclaró que las infecciones virales suelen tratarse sin indicación de antibióticos, por lo cual su toma no es conveniente; así también los tratamientos discontinuos o incompletos ante una mejoría de los síntomas, práctica que termina generando resistencias bacterianas y la reproducción de gérmenes malos, de la mano de la pérdida de parte de la microbioma.

“Evitar el uso de corticoides que no estén indicados también es esencial. Hay poblaciones de pacientes inmunodeprimidos, oncológicos, portadores de HIV, trasplantados o con enfermedades reumatológicas que tiene un cambio en la microbioma por el consumo de inmunosupresores y ellos deben tener un especial y correcto uso de los antibióticos si los requieren, así como interconsulta con nutrición para mantener dietas ricas en fibras y consumir alimentos que les aporten lactobacilos”, puntualizó la gastroenteróloga y hepatóloga.

Respecto a la presencia de diarreas, Gadea distinguió entre aquellas que cursan con síntomas como los de la gripe -con dolor de cuerpo y fiebre- de las que tienen signos infecciosos como la presencia de sangre en las heces y las que aparecen posterior a un tratamiento antibiótico. “Hay que analizar si la diarrea permite que el paciente se hidrate o no por vía oral, algunas pueden ser manejadas en domicilio -con dieta astringente, hidratación y evitando la auto-medicación con antibióticos- y otras necesitan de internación. Ante todo el esencial la consulta oportuna con el profesional”, concluyó.