Fue a teñirse a la peluquería para su fiesta de 15 y la dejaron pelada

Buenos Aires.- La idea de Sheila era festejar sus soñados 15 años con una cabellera larga y rubia: a dos meses del momento esperado, la adolescente fue a la peluquería a realizar un “retoque” de color, en largos y raíces. Nunca hubiera imaginado el resultado.

El maltrago se lo llevó en una peluquería del partido bonaerense de Lanús , a la que Sheila asistió para pasarse una tintura que deje su cabello lo más claro posible. Según los profesionales, las decoloraciones, si bien varían el tiempo de exposición, no puede estar en la cabeza más de 40 minutos.

Según lo que indicó la mamá de Sheila, la peluquera, luego de colocarle el producto en el pelo, se dispuso a arreglar una cortina del comercio, por lo que descuidó el tiempo de exposición al que se estaba sometiendo Sheila con el producto en su pelo.

Como era de esperarse, el cabello comenzó a caer de a gruesos mechones. La joven, quien practica patinaje artístico, relató en diálogo con Telefé Noticias: «No lo podía creer, veía mi pelo por todos lados. Ella estaba tirando mi pelo en un tacho de basura y no me decía nada. No quería que le mande mensajes a mi mamá», y agregó que la peluquera no le dio ninguna explicación: «Subía la música para que no pueda llamar a mi mamá».

“Un sueño frustrado que nunca se va a cumplir, ojalá a nadie le pase esta m…” escribió Sheila en sus redes sociales junto a un video deslizando la mano por su pelo y quedándose con los mechones literalmente entre los dedos.

“No perdió un poco de pelo, no tuviste un error, fue negligencia. Pusiste música, le decías que no llore, que te ponías más loca. Pero todo se paga, solo espero que no se lo hagas a nadie más”, advirtió la mamá de la menor en sus redes sociales.

En tanto que su tía, expresó en diálogo con TN: » A mi sobrina esto la destruyó ¿Esto te parece perder unos pelos nomas? ¡Porquería vos y los que te defienden! No tenés vergüenza ni perdón, ni nada. Te reíste, la amedrentaste, ni siquiera la calmaste. No le dijiste ni perdón y quisiste sacártela de encima antes que llegara la mamá a la cual vos ni llamaste. La nena llorando y temblando le avisó que la dejaste pelada. Que la vida te lo devolvió. Con los chicos no, 14 años mi sobrina”, agregó, asegurando que la peluquera no les mandó “ni un mensaje”.

La mamá de Sheila tuvo intenciones de hacer la denuncia en la comisaría pero fue derivada al Juzgado Civil y Comercial por Daños y Perjuicios.

Fuente: Cronica.com.ar