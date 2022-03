Gestiones de Desarrollo Social ayudaron a una joven de 16 años a tener su DNI

Producto de un trabajo articulado entre diferentes áreas del Ministerio de Desarrollo Social, Paola Nahir Ledesma, una adolescente de 16 años indocumentada desde su nacimiento, recuperó su derecho a la identidad a través de la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) que le fue entregado hoy desde la Unidad de Gestión de Documentos (UGD), perteneciente a la Secretaría de Articulación Territorial y Desarrollo Local que encabeza Miguel Cerviño.

Paola celebró su conquista y aseguró: “Se me abrieron muchas puertas a partir de la obtención del DNI”. Estuvieron presentes en la entrega en Casa de Gobierno el director de la UGD, Ricardo Vernal; una integrante del equipo, Cecilia Rodríguez; la abuela de la adolescente y encargada de ella, Viviana Fernández; y un operador socio terapéutico de la Secretaría de Adicciones, Sebastián Solís.

La protagonista de esta historia practica Taekwondo hace varios años y se destaca en la provincia y también a nivel nacional. No obstante, su posibilidad de competir estuvo afectada durante mucho tiempo producto de la falta de DNI. La recuperación de su identidad la hizo volver a ilusionarse y espera, en poco tiempo más, presentarse en un torneo federal que se disputará en Santiago del Estero.

El caso de la joven fue detectado por intermedio de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Adicciones, a cargo de Matías Tolosa, desde donde se comprobó que carecía de Documento Nacional de Identidad, en ocasión de la visita el programa Boxeo en tu barrio al barrio Elena White. Enterados del caso, los trabajadores lo derivaron al equipo del Centro de Atención Primaria de Las Adicciones (CEPLA) de barrio 143 Viviendas, quienes se pusieron en contacto con la familia y en paralelo con la UGD (a la vez articuló con el Registro Civil de Catamarca, donde nació Paola), que inició el trámite que culminó hoy con final feliz.

Al respecto, Vernal resaltó que “para nosotros es un gusto entregarle el DNI a Paola por un tema de todas las complicaciones que tuvo en la vida”. Además, reconoció que “no tener un documento es una vulnerabilidad” y aseguró que “tenerlo abre muchas puertas y por suerte pudimos hacerlo”. Por último, valoró que “es toda una articulación del Ministerio y le pudimos devolver el derecho a la identidad que siempre lo tuvo vulnerado”.

A su turno, la joven destacó que “la verdad que me cambió mucho la vida porque el no tener DNI me dificultaba muchas cosas. Estaba haciendo taekwondo y se me complicó viajar y hacer torneos mundiales. También, el tema de la escuela”.

Posteriormente, afirmó que el acompañamiento del Estado -algo que pregona a diario el gobernador, Osvaldo Jaldo- “fue fundamental porque ahora podré viajar, ir a torneos mundiales, estudiar y otras cosas. Se me abrieron muchas puertas a partir de la obtención del DNI”.

Además, indicó que “ahora tengo un documento y como dicen muchas personas ‘soy alguien’” y concluyó: “El trámite lleva tiempo, pero espero que muchas personas puedan acercarse y tener una identidad”.

Por último, Solís recordó el procedimiento que se hizo para ayudar a Paola y resaltó que “nos pareció muy importante que todas las partes de Desarrollo Social articulen entre sí para que ella pueda tener DNI”.