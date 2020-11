Gran Gesto: Un comerciante le imprimió su CV gratis a una joven desempleada

En plena pandemia miles de personas perdieron sus trabajos y gran parte de la comunidad pelea diariamente para reinsertarse en el mercado laboral. En medio de eso, un gran gesto solidario conmovió a los vecinos.

Evelyn salió de su casa en busca de adueñarse de un puesto vacante en una heladería, pero antes tuvo que imprimir su currículum. Se dirigió a la librería «Ivo Paul», ubicada en Av. Hipólito Yrigoyen 18303, Longchamps y se llevó una grata sorpresa. El comerciante decidió regalarle las copias.

«Le pedí que me haga tres porque no tenía mucha plata encima. Cuando le estoy por pagar no me quiso cobrar. ’Estás buscando trabajo, cuando consigas volvés y me los pagas’, me dijo. Fue muy emocionante, tenía hasta ganas de llorar», recordó la browniana.

Pero eso no fue todo. «Me emocionó tanto que ni siquiera me di cuenta de cuántos me había dado. Cuando miro el folio para ver cómo había quedado impreso, me di cuenta que me había hecho 10 0 12», resaltó.

Se volvió viral

Como forma de agradecimiento, cuando llegó a su hogar le contó a sus familiares y decidió publicarlo en las redes sociales con el objetivo de que sus contactos se acercaran al negocio a realizar sus compras, pero el texto se volvió viral rápidamente. Hoy tiene más de 25 mil veces compartidos y cerca de 10 mil reacciones.

«Todos los comentarios de la fueron buenos. Incluso participaron algunos ex empleados y contaron que en el lugar ya habían tenido varios gestos así», sostuvo a este medio.

Sobre Evelyn

Tiene 27 años y se desenvolvía como recepcionista en una remisería, pero con el arranque de la pandemia el lugar debió cerrar. Para sobrevivir inició un emprendimiento de ropa, pero eso no le alcanza para solventar los gastos básicos.

«Señor, gracias. A veces dejamos currículums y terminan en la basura y a nosotros nos cuesta mucho pagarlos. No tengo palabras para semejante acto de humanidad», expresó en el posteo que recorre internet y levanta elogios de todas partes.

fuente: https://www.debrown.com.ar/el-gran-gesto-de-una-libreria-le-imprimio-su-cv-gratis-a-una-joven-desempleada/

.