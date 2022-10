Gran simulacro de aeroevacuación en el Mollar

Se trata del Onceavo Curso Regional de Traslado Aéreo Sanitario y Aeroevacuación Médica, un evento que se realizó entre el 18 y 22 de octubre, organizado por la Dirección de Emergencias Sanitarias junto al Comité de Docencia e Investigación que tuvo una modalidad virtual y presencial, destinado a médicos y enfermeros. Cuya parte práctica se realizó en el Mollar simulando un accidente con víctimas múltiples.

Al respecto, Medina Ruiz, comentó: «El Gobierno de la provincia de Tucumán a través del Ministerio de Salud Pública y de la Dirección de Emergencias 107, está brindando la onceava capacitación que es prácticamente nacional, ya que están interviniendo todas las provincias de la Argentina en una actividad muy crítica, que es el rescate y la aeroevacuación de personas que sufrieron un siniestro vial. Aquí se simuló la caída de un colectivo, con víctimas fatales y de distintos grados de gravedad que fueron rescatadas».

Al mismo tiempo que agregó: «Hoy culmina la parte práctica de una capacitación que duró 5 días en forma teórica y virtual, donde las personas que se capacitan, vuelven a su lugar de origen con una capacidad de resolver situaciones críticas, en este caso una persona que está en un lugar inaccesible donde hay que rescatarla, hacer un triage, una categorización y cuales son las instancias iniciales de asistencia médica, trasladarla, realizar una comunicación adecuada y luego llevarla a donde corresponda. En este caso vía helicóptero, es por todo esto que con mucho orgullo hoy vemos el trabajo de nuestro personal que intervino, desde la capacitación hasta incluso la simulación, donde nuestro gente y estudiantes de medicina simularon situaciones de fracturas, heridas graves, traumatismos de cráneo y demás, para que el alumno aprenda, vea y se ponga en el lugar del operador en ese caso».

Sobre la capacitación el ministro destacó la importancia de haberla realizada en un ámbito espectacular con paisajes autóctonos que suman emotividad al momento. «Nos llena de orgullo todo esto ya que muchas provincias no tienen ni siquiera la capacidad de resolver situaciones así, no tienen un helicóptero, ni la capacidad humana de hacerlo, pero hoy de aquí estas personas se van con un recurso humano capacitado lo cual es fundamental y quiere decir que el trabajo que hacemos en la provincia ha trascendido las fronteras de Tucumán. Quiero felicitar a todos los que capacitaron, a los alumnos también porque esto quiere decir que hay personas que tienen interés por el otro, vocación y quieren seguir aprendiendo y preparándose para una futura situación crítica. Felicito también a aquellos que vinieron de otras provincias con un sacrificio personal buscando aprender y estar preparados para sus ciudadanos», cerró.

Por su parte el director del 107, doctor Francisco Barreiro, destacó: «Esta capacitación sirve como curso de inducción para la aeroevacuación sanitaria, esta es una especialidad que se viene haciendo en los últimos tiempos fundamentalmente por la difícil llegada a la asistencia de personas que viven en lugares remotos como nosotros en alta montaña o en algunos lugares que están muy alejados. Tuvimos una gran convocatoria y abarcó muchas provincias del país ya que tuvimos gente de Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, la Rioja, Tierra del Fuego y Río Negro».

«Hoy culminó con un curso de supervivencia, vuelo y rescate en helicóptero con un simulacro de accidente con víctimas mortales. Han participado 40 cursantes y de la actividad más de 100 personas han formado parte, como ser gente de la dirección del Comité de Docencia e Investigación, alumnos de la Facultad de Medicina que fueron las víctimas, más personal de nuestra Dirección que forman parte del staff de docentes».

Continuando, Barreiro destacó: «Este curso ya tiene un nombre propio y la provincia de Tucumán viene haciendo esto con un muy buen sentido de profesionalismo y capacitación desde hace muchos años, quizás somos una de las primeras provincias que hacen este tipo de aeroevacuación siempre de la mano de algo que inició años atrás con el Ministro apoyándonos para la capacitación y el entrenamiento. Es por eso que la gente de otras provincias busca capacitarse con nosotros porque nos avala una trayectoria sustentada de un staff de profesionales que realizan los vuelos aéreos sanitarios, con esta gente entrenada y capacitada entrenamos a nuestro propio personal y a la vez, cualquier persona del país puede venir y solicitar la capacitación que estamos brindando», cerró.

Testimonios de los participantes

Oriana Motomayor, es médica Venezolana y reside en la provincia de Jujuy. Ella describió: «Los objetivos del curso han sido excelentes ya que manejan un conocimiento increíble, además de un manejo del paciente, las situaciones la supervivencia es decir muchas cosas que el médico no suele manejar. La parte teórica del curso es muy completa y la práctica es la más importante ya que volcamos los conocimientos aprendidos. A mí me sirve mucho ya que en la provincia donde vivo hay cordilleras de montañas, así que esto es super útil ya que estas cosas pasan todo el tiempo y necesitamos más personas que se capaciten»

Y prosiguió: «La organización fue excelente, fueron muy humildes para impartir los conocimientos para explicar y estoy maravillada por el sitio en donde realizamos estas prácticas».

Por otra parte, Yanina Santillán de Morillo Salta, licenciada en enfermería del hospital de Morillo destacó: «Fue una hermosa experiencia, la esperé desde hace 5 años que me enteré veía a mis compañeras subirse a un helicóptero y hacer todas estas prácticas y anhelaba estar aquí. Hoy puede concretarlo gracias al Siprosa y la organización, la logística, el despliegue, las prácticas y lo teórico fue excelente me llevo mucha enseñanza y ahora me siento más segura para poder ejercer mi profesión.

«Cabe destacar que durante la práctica de aeroevacuación sucedió que consecuencia de la diferencia de clima, la altura y la emoción misma, me comencé a sentir mal pero afortunadamente gracias a la logística del 107 me acompañaron con todos los protocolos y la atención perfecta, me sentí muy contenida ya que al estar en otra provincia primeramente sentí mucha inseguridad pero ellos me hicieron sentir bien y los felicito y agradezco muchísimo».

Por último, Yanina destacó: «Para nosotros recibir este tipo de formación es esencial y algo que tenemos que tener todos, más que nada por las técnicas y logísticas que manejan. Esto es un sueño para mí que espere durante muchos años. Desde el momento que comencé a trabajar tuve que realizar un RCP y pude salvar a un niño de desnutrición, eso me movilizó muchísimo. Yo trabajo en una zona muy desfavorable, físicamente inhóspita dentro del Chaco Salteño, y estas cosas que aprendemos hoy nos ayudan a salvar vidas», finalizó.

Por último, Tobías estudiante de Medicina, destacó: «Es el segundo año que tomo este curso y participo de voluntario, como actor y como víctima. Me parece muy interesante ya que aprendemos mucho viendo las cosas desde otra realidad y perspectiva. Ponerse en el papel de alguien que es víctima de un siniestro es un ejercicio muy enriquecedor. Como futuros profesionales de la medicina nos animamos a hacer esto y sin dudas lo volvería a hacer ya que es un gran aprendizaje desde el punto de vista que le toque se aprende mucho.

«La organización en si es destacable, desde la dirección de Emergencias los profesores, siempre del lado del alumno y pendientes de que estemos cómodos y con lo necesario. Agradezco mucho la predisposición por parte de los rescatistas y el equipo de profesores», cerró.