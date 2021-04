Habilitaron un nuevo nodo de vacunación en Capital

“Estamos muy contentos de inaugurar un nuevo centro de vacunación en capital. Tiene que ver con la estrategia de escalonamiento de la vacunación, llegar a más personas en el menor tiempo posible. Hoy recibimos 34.200 vacunas, y cada vez que recibimos una buena cantidad de dosis, lo hacemos en el menor tiempo posible. Entonces los nodos de vacunación tienen la capacidad de reconvertirse y atender hasta 1500 personas, de acuerdo a los núcleos que hay”, dijo al respecto Rossana Chahla, Ministra de salud de la Provincia.

En ese sentido, detalló que en San Miguel de Tucumán existen actualmente cinco nodos de inmunización, y continúan trabajando también en los demás departamentos de la provincia.

“Quería agradecer a nuestro diputado Mario Leito, quien hizo las gestiones para que nos presten este predio tan lindo, ventilado, agradable, que es el complejo Ojo de Agua que depende del Club Atlético Tucumán. Vamos a seguir vacunando y ampliando la capacidad de este núcleo, que ya está dando hoy 500 turnos por día”, subrayó la funcionaria.

Por su parte, el diputado Leito enfatizó la alegría que poner a disposición el establecimiento para una noble causa como la vacunación de los tucumanos contra el COVID-19.

“Por un pedido del ministro Yedlin, hubo gente que estuvo cobijada en nuestra casa; y hoy ante la inquietud y el pedido de la ministra Rossana Chahla, que está trabajando mucho para la salud de la provincia, nos dijo la importancia de poder armar un nodo de vacunación acá. Rápidamente y gentilmente nos hemos abocado a eso, hemos trabajado de manera conjunta para quienes vengan puedan estar cómodos, de una manera agradable y vacunarse. Estamos muy contentos como institución de ponernos al servicio de la comunidad y el estado”, expresó.

En primera persona

Nora Falsoi, 67 años: “Hoy recibí la primera dosis (de la vacuna), me la puso la doctora Chahla. Me siento más relajada. Excelente la atención, la verdad que muy buena organización, los felicito. Cuando dieron los turnos para las personas de nuestra edad, inmediatamente obtuve mi turno. Le diría a la gente que tenga confianza, que se inscriban, se animen y se vacunen. Hoy me siento segura, contenta”.

Diana Vallejos, 62 años: “Me siento muchísimo más tranquila, con mucha esperanza. Agradecida por todo el esfuerzo que hacen. Esta es una realidad que mundialmente nos toca a todos, no somos una excepción. En este transcurso hemos perdido a gente muy valiosa y querida, muchos profesionales de la salud, mucha gente que no pudo llegar a esta instancia, y por ese lado uno no puede dejar de sentir empatía y pena. Por mi lado, feliz de poder llegar a esta instancia, esperando la segunda dosis y poder seguir adelante. Soy jubilada y doy gracias a Dios haber podido llegar a esta oportunidad, fui profesora de Física muchos años”.

Nora, 64 años: “Desde un principio, desde que llegué aquí fue una bendición que pude conseguir turno. Me siento bendecida desde que entré, me atendieron muy bien y que me haya vacunado la ministra es una emoción muy grande. Esperábamos con mi marido esta vacuna, y para mí no hay palabras realmente para describirlo. La organización es fabulosa, todo muy bien. Solo palabras de agradecimiento a toda la gente de acá”.