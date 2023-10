Hay 70 postulantes de Argentina y del exterior para adoptar un adolescente correntino

Un total de 70 postulantes de distintos puntos del país y del exterior se presentaron ante la Justicia de Familia de Corrientes con interés en la adopción de un adolescente de 15 años, informaron este jueves fuentes judiciales.

El Poder Judicial de Corrientes dio a conocer que la divulgación de un video con el testimonio de Lucio, el chico de 15 años de edad que eligió ser dado en adopción, concitó la atención de 70 postulantes, tanto de Corrientes como de Mendoza, Córdoba, Rosario, Tierra del Fuego, CABA, provincia de Buenos Aires y hasta Montevideo y Miami.

«Recibimos correos y llamados todos los días preguntando por Lucio y ya tenemos 70 postulantes», afirmó la titular del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia Nro. 4 de Corrientes, Carolina Macarrein y agregó que «sorprendió» el nivel de interés generado por su caso.

Este viernes es el cierre oficial la convocatoria y se abrirá una etapa de evaluación, mediante una etapa inicial que consiste en un informe interdisciplinario que se realiza con psicólogos y asistentes sociales para saber si determinada familia o persona es apta para iniciar el proceso de adopción.

La magistrada agregó que «el trabajo se realiza paso a paso, hablando con las familias y postulantes y, en este caso, consultando constantemente con Lucio, que participa activamente desde el primer momento de este proceso».

«Una vez que concluyan las evaluaciones se realizarán entrevistas y el postulante seleccionado comenzará a vincularse con Lucio. Luego se le otorgará la guarda preadoptiva por tres meses para concluir el proceso con la adopción plena», añadió el Poder Judicial correntino, en un comunicado.

El adolescente vivió en hogares de guarda de Corrientes, pero en contacto con su progenitora aunque, según su testimonio, «un día le dije a la jueza: Mi mamá no me va a querer más. Siempre me dice que va a cambiar y no lo hace. Y bueno ya está, si ella no me quiere, otra gente lo hará», explicaron desde la justicia correntina.

Enterate su historia en este video

Según especificaron las autoridades, en la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos, la gran mayoría de adoptantes buscan un bebé.

También señalaron que al 1 de octubre de 2023 había 1375 solicitantes que constituían matrimonios y uniones convivenciales y 499 monoparentales, pero de ese universo de 1874 solicitudes, apenas el 0,37%, es decir, siete, buscan adoptar adolescentes de 15 o más años.

