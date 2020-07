“Hoy no está indicado retroceder de fase”, aseguró Chahla

“Hoy estamos con circulación viral de conglomerado, hoy no está indicado retroceder de fase”, aseguró la ministra de Salud, Rossana Chahla, en una conferencia de prensa que brindó este miércoles en casa de Gobierno, acompañada por el secretario ejecutivo médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz, y el director de Epidemiología, Rogelio Cali. La funcionaria reiteró una vez más la importancia de cumplir con las recomendaciones sanitarias del uso del barbijo, la distancia social y el lavado de manos.

La titular de la cartera sanitaria, tras informar el parte del día de la provincia de casos de COVID-19 (ayer Tucumán sumó diez nuevos casos y llegó a un total de 158 positivos), brindó detalles de los procedimientos que está realizando el Siprosa desde que comenzó la pandemia y particularmente en los últimos días, tras la detección del primer caso en Lastenia. “Hicimos 698 hisopados en el conglomerado de Lastenia y en total hicimos 12.700 PCR en la provincia. Hicimos 507 hisopados a otras personas que consultaron en distintos consultorios de febriles y hospitales. Es decir que hicimos 1.205 hisopados desde el viernes hasta hoy”.

Agregó que “también hicimos 2.046 test rápidos, ya que recibimos desde el viernes a la fecha 3.963 choferes de larga distancia. Llegaron a Tucumán 231 personas y han sido evaluadas y chequeadas por el Sistema de Salud”.

La ministra indicó que “tenemos en aislamiento a 302 personas que son las que están cumpliendo cuarentena obligatoria y tenemos 76 internados con Covid en la provincia. En el hospital Centro de Salud hay 24 pacientes, en el Eva Perón 30 pacientes, en el hospital Modular del Este 20 pacientes, y en el sector privado dos pacientes”.

“De todos estos pacientes cinco están terapia intensiva, cuatro en el hospital público y uno en el privado. Ninguno está con asistencia respiratoria mecánica. Además, en las últimas 48 horas trasfundimos a dos pacientes plasma de pacientes recuperados”, dijo Chahla.

Sobre los últimos casos detectados, remarcó que “es muy importante la relación que encontremos con algunos pacientes positivos de otros lugares. Estas personas son contactos estrechos del conglomerado de Lastenia, son casos donde no se han respetado las recomendaciones de la distancia social y el uso del barbijo. Algunos familiares de estos casos estaban con síntomas. En algunas partes de la provincia tenemos familia del conglomerado, que de dar positivo tiene que ver con la falta de cumplimiento de las recomendaciones”. Mientras que sobre los casos detectados en San Andrés puntualizó que “son contactos de personas positivas”. “A estas personas les hacemos el mismo protocolo, aislamiento e hisopados a toda persona con contacto estrecho”, agregó.

“Hoy estamos teniendo cerca de los 400 hisopados por día. El 90 por ciento se procesa en el día, por lo que no tenemos muchas muestras en espera. En los últimos casos hay muchos asintomáticos pero también muchos pacientes con síntomas, que si bien no tenían fiebre tenían problemas respiratorios altos. Pedimos a toda la ciudadanía que respete todas las recomendaciones. Si tenemos síntomas, no tenemos que salir y debemos consultar al médico. Hay que usar el tapabocas correctamente, y con el lavado de manos y el distanciamiento social tendremos un gran paso para no ir a la circulación comunitaria“, concluyó la ministra.

