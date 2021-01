Insomnio: conocé por qué aparece y cómo combatirlo

La responsable de la Unidad de Epilepsia y Trastornos del Sueño del hospital Avellaneda, médica neuróloga Daniela Graci, sostiene que el estrés es un factor clave para esta patología. La vinculación con la pandemia y a quiénes afecta más.

El insomnio es una alteración o trastorno del sueño y existen varios tipos: el insomnio de conciliación y el de mantenimiento.

“En esta dificultad para dormir, podemos tener complicaciones para conciliar el sueño, es decir que el paciente no entra en el sueño; y otro tipo es el de mantenimiento, el paciente consigue el sueño pero se despierta en medio de la noche y no puede volver a dormir. Si bien hay micro-despertares durante la noche que son normales, el problema aparece cuando éstos no permiten retomar el descanso”, explica la referente.

Asimismo, detalla que hay muchísimas causas de insomnio pero entre las más frecuentes en la población general que no se acompañe de otra patología, podemos nombrar al estrés. Esto se debe a que la persona llega a la noche con el índice de ansiedad muy elevado.

“Adquirimos el sueño gracias a hormonas que se van liberando en nuestro cerebro y llevándonos al mismo. Cuando hay mucho estrés, se produce un desbalance y esas hormonas no nos colaboran para conciliar el sueño a pesar de que la fatiga mental está presente. La pandemia fue un factor estresante muy importante y eso repercutió en el insomnio de las personas”, resalta la médica.

Y añade: “Sin duda la población más afectada por insomnio es la de los adultos jóvenes, desde los 30 hasta los 55 años. En los adultos mayores si bien un gran porcentaje tiene una queja sobre trastornos del sueño, muchas veces no es un insomnio sino que pretenden dormir más horas de las fisiológicas para su edad. A medida que avanzando la edad de las personas, va disminuyendo la cantidad necesaria de horas para dormir, entonces un adulto mayor que duerma entre cinco o seis horas por día es suficiente para ese organismo. Muchas veces, culturalmente pretendemos que duerma más y por eso los problemas”.

Los signos que hay que tener en cuenta para saber si se está pasando por un trastorno de insomnio son cuando disminuye nuestra calidad de vida. Por ejemplo, si una persona puede dormir cuatro o cinco horas y al otro día se siente bien, puede mantener la atención, no tiene dolores de cabeza, no tiene bostezos abundantes ni tendencia al sueño, entonces esa cantidad de horas es correcta. Pero si la calidad de vida disminuye durante el día por la falta de sueño, debemos concurrir al médico.

“En mi consultorio intento que el tratamiento farmacológico sea el último paso. Lo primero que tenemos que hacer es lo que llamamos higiene de sueño, son pautas que uno le da al paciente para poder conseguir o conciliar el sueño, para llegar mejor a las horas de dormir. Entre estas recomendaciones podemos decir: no realizar actividad física después de las seis de la tarde; no tomar café o mate, ni ninguna sustancia estimulante después de esa hora; anular las pantallas antes de dormir; las habitaciones deben estar a oscuras para dormir; no utilizar la cama para estudiar, para ver televisión o trabajar; evitar la automedicación para dormir”, expresa e invita la especialista.

Por último, detalla que la Unidad de la que forma parte está actualmente atendiendo en el hospital mediante consultorio externo y con turnos programados. También están realizando estudios complementarios para evaluar el sueño de los pacientes.