“La campaña de vacunación marcha con éxito, ya hemos colocado 154 mil dosis”

Así lo afirmó el secretario ejecutivo médico del Siprosa, doctor Luis Medina Ruiz, en una entrevista durante la jornada de hoy, “Este lunes hemos llegado a vacunar a más de 10 mil personas en un solo día; ayer a 9500, y estamos en más de 154 mil dosis colocadas. Esto habla de una estrategia de salud exitosa de parte del Ministerio. En la medida que van llegando las vacunas, vamos inmunizando. Tuvimos algunos inconvenientes y pedimos disculpas, pero la idea nuestra es concentrar la mayor cantidad de gente vacunada en el menor tiempo posible”, dijo al respecto el funcionario, durante una reunión celebrada esta mañana con la ministra Rossana Chahla y el intendente Mariano Campero.

Asimismo, aseguró que van a seguir llegando más dosis a la provincia y tienen prácticamente dados todos los turnos para mayores de 60 años hasta el 27 y 28 de abril. Incluso, explicó que seguramente habrá municipios que finalizarán rápidamente la inoculación para este grupo porque tienen acotada la cantidad de personas mayores de 60 años.

Además, aclaró que está muy avanzada la inmunización en pacientes que tienen diabetes y requieren insulina, personas con cardiopatías, pacientes de geriátricos.

“Lo que pedimos a la población es que a pesar de la vacuna, se sigan cuidando. La vacuna no evita enfermarse o contagiar; el uso del barbijo, el distanciamiento social, el lavado de manos, lo tenemos que seguir haciendo durante todo el año, los vacunados y los que no”, manifestó.

Respecto a las posibles medidas a nivel nacional, opinó que “toda restricción que limite la circulación de personas contribuye a bajar el riesgo epidemiológico de contagio; por lo tanto, cualquier novedad en ese sentido, hoy es necesaria y oportuna; debe ser de manera urgente. El hecho es tomar medidas preventivas, es importante para no tener que tomar medidas más duras en el corto tiempo”.

Respecto a los salones de fiesta

“Ellos entendieron que el protocolo que estaba habilitado que era en modalidad bar y no se cumplió prácticamente en ningún momento. Por lo tanto, desgraciadamente los que no cumplieron ponen en riesgo toda la actividad. Eso se habilitó considerando la situación económica, pero el hecho de no cumplir, aumenta más el riesgo. Estamos convencidos de que el aumento exponencial de casos que tenemos es por viajes de egresados y por las fiestas clandestinas y no clandestinas que no cumplieron con los protocolos. Ellos (los dueños de salones) entendieron, creemos que son responsables, hemos visto que hay una buena recepción y por supuesto que quieren colaborar para que la población no se ponga más en riesgo”, sostuvo Medina Ruiz.

Excepcionalidad y vacunación

Por último, explicó qué sucede con las personas que tienen una excepción para inmunizarse: “La excepcionalidad es justamente eso, quiere decir que hablamos de una persona que no está dentro de las estrategias sanitarias en este momento. Por supuesto que no es una persona mayor de 60 o 70 años, no tiene diabetes tipo 1. Por ejemplo: un chico de 14 años que tiene leucemia que no puede ser vacunado, pero que sus padres convivientes tienen 40 y 50 años, no entran dentro de los grupos pero pueden llevar la enfermedad al chico. Esas personas están dentro de la excepción, no es excepción una persona que tiene diabetes tipo 2 y tiene 40 años. Esa población va a estar incluida en la próxima etapa cuando vacunemos entre los 18 y 59 años con factores de riesgo. Al igual que la vacuna contra la gripe que era para personas mayores de 65 años, embarazadas, niños pequeños o la persona de riesgo que tiene EPOC, hipertensión, diabetes, cardiopatías; esa población estará incluida en las próximas etapas”.