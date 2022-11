La ONU advirtió que La Niña podría durar hasta marzo

El fenómeno meteorológico La Niña, responsable del empeoramiento de la sequía en el Cuerno de África, está resultando «inusualmente persistente» y podría durar hasta febrero o marzo, advirtió la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Los cálculos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) muestran que «hay un 75% de probabilidades de que La Niña persista durante el periodo diciembre-febrero 2022/2023 y un 60% de probabilidades para el periodo enero-marzo», dijo la entidad en un comunicado.

Las lluvias monzónicas más intensas y prolongadas en el sudeste asiático están asociadas a La Niña, en particular en Pakistán, que sufrió inundaciones catastróficas en julio y agosto, informó la agencia de noticias AFP.

Se trata de la primera vez en este siglo, y de la tercera desde 1950, que La Niña dura tres inviernos consecutivos en el hemisferio norte (o tres veranos consecutivos en el hemisferio sur), según el nuevo boletín Info-Niño/Niña publicado por la OMM.

