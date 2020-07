La primera tucumana tratada con plasma recibió el alta junto a su hija de 9 años

“Agradezco haber estado en Tucumán, la calidad humana con la que me asistieron aquí no se encuentra en otro lado”, así se expresó María Dolores, quien fue parte del contingente que llegó el 7 de junio en el colectivo proveniente de Buenos Aires donde se produjeron múltiples contagios de COVID-19. Un historial de problemas respiratorios crónicos complicó su caso, pero gracias a una transfusión de plasma pudo mejorar y hoy recibe el alta para regresar a su hogar junto a su hija de 9 años luego de más de 1 mes de aislamiento y asistencia.

Dolores tiene 46 años y se convirtió en la primera paciente en la provincia que cumplía con las condiciones médicas para ser pasible de recibir transfusión de plasma para el tratamiento de Covid-19. Recuerda que apenas pisó suelo tucumano el grupo fue trasladado a La Rural, donde su familia obtuvo dos resultados negativos a los hisopados para descartar la enfermedad y que esperaban el tercer testeo para volver a casa, pero el resultado esa vez fue positivo, por lo cual fueron trasladados a Horco Molle.

El cuarto hisopado fue también positivo y coincidió con un malestar que sentía. Su diagnóstico de asma complicó la situación derivando en su internación en el hospital Eva Perón. El director del efector, doctor Javier Muntaner, contó que tanto Dolores como su hija de 9 años fueron atendidas en el hospital y se encontraban en buen estado, hasta que un fin de semana la mujer empezó a desmejorar, motivo por el cual se requirió su pase a terapia intensiva.

Aquí me asistieron, me socorrieron, me controlaron en cada momento y por eso estoy eternamente agradecida con todos, agradezco haber estado en Tucumán, su calidad humana es excelente y no se encuentra en otro lado. Ante mi desmejoría me hablaron acerca de la posibilidad de la transfusión de plasma y que podía recibirlo aquí en el hospital. Se realizó el domingo y el lunes ya era otra persona y cada día me sentía mejor. Hoy estoy con mi niña de 9 años y mi hijo de 18, estamos bien, recibimos el segundo negativo y estamos listas para volver a casa”, relata Dolores.

En este caso, Muntaner explicó que se obtuvieron excelentes resultados: “Ella estuvo de 48 a 62 horas en terapia intensiva, recibió la transfusión de plasma y tanto los indicadores clínicos, imagenológicos, como los resultados de laboratorio mostraron una mejoría muy marcada. Se va de alta porque su hisopado de control dio negativo, pero la recuperación clínica en ella se dio incluso mucho antes”.

En lo que respecta al tratamiento por transfusión de plasma de pacientes recuperados de Covid-19, tanto el doctor Muntaner como el jefe de Terapia Intensiva e Intermedia, Sala de Clínica y Consultorios Febriles del hospital, doctor Miguel González, coinciden en aclarar que se trata de una alternativa que debe comprenderse en el contexto de un ensayo clínico que se está realizando a nivel nacional y que los pacientes que pueden ser transfundidos deben ajustarse a las características que describe ese protocolo.

Esto no es para todos los pacientes que estén cursando la enfermedad, deben revestir ciertos criterios de gravedad, pase a terapia intensiva y respetar aspectos precisos desde el punto de vista científico. María Dolores estaba con una insuficiencia respiratoria cuando pasó a terapia y la gravedad de su cuadro abría la posibilidad de practicar la transfusión”, sostuvo González.

En ese sentido el directivo no tardó en destacar que, si bien este no es un tratamiento apto para todos los pacientes con coronavirus, todo paciente que haya tenido coronavirus debería ser un potencial donante de plasma porque puede ayudar a aquel que esté en condiciones de recibirlo.

“Dentro de toda esta situación tan triste de la pandemia y de la angustia que genera en los pacientes, es importante que quien atravesó la enfermedad pueda sentir que dentro de todo lo malo, puede hacer algo muy bueno que es ayudar donando plasma”, afirmó Muntaner, a quien se sumó Dolores que no dudó en decirles: “Tomen conciencia, esto puede salvar vidas. Yo no conozco a quien me donó el plasma que me transfundieron pero gracias a esa persona hoy estoy de pie”.

