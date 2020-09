“La promoción no es automática, no vamos a regalar nada”, aseguró Lichtmajer

El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, mantuvo una entrevista con el programa Los Primeros en donde se refirió a la realidad de la provincia de Tucumán en cuanto a la continuidad educativa, trabajo docente y el cumplimiento del calendario escolar.

“El Estado tiene como prioridad cuidar la salud, es lo que hemos hecho desde que ha comenzado la pandemia. En nuestro caso garantizar el derecho y el acceso a la Educación. Vamos a seguir cuidando la salud respetando y enseñando en el marco de las condiciones epidemiológicas que se den”, explicó el titular de la cartera educativa.

Con respecto al ciclo lectivo 2020, el ministro contó “Nos pusimos como objetivo cumplir con el calendario, así lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo. Hay que destacar y reconocer lo hecho: no hubo clases en las escuelas, pero hubo clases como lo muestran absolutamente todas las encuestas con datos muy contundentes”, y reconoció “La docencia ha manifestado cómo ha mantenido su trabajo o se ha incrementado, quiere decir que hemos estado muy activos. Se debe reconocer que se ha sostenido el vínculo entre los alumnos y las escuelas a través de los docentes. Eso ha permitido que tengamos un nivel de aprendizaje en base a contenidos prioritarios”.

“Es de público conocimiento cómo hemos trabajado: en los casos donde hay conectividad con todas las herramientas virtuales que fueron creciendo a lo largo de este tiempo. Preparar una clase con herramientas virtuales al inicio de la cuarentena no es lo mismo que prepararla hoy y creo que la docencia se ha adaptado muy bien. En el caso de los lugares donde no hay internet hemos llegado con el material analógico impreso, también lo hicimos con micros educativos en canal 10, a través de la radio y con los cuadernillos se llegó a toda provincia”, prosiguió.

En cuanto a la problemática de acceso a la virtualidad, el funcionario remarcó “Hay una necesidad de tener internet gratuito para uso educativo, pero el Estado no lo puede hacer solo y es fundamental que las empresas ayuden en una causa que es buena para todos. El paso fundamental que dio el presidente Alberto Fernández es declarar esto como un servicio esencial, y va en sintonía con el Plan Juana Manso. Vuelven a llegar las computadoras, acá se desconectó a la Argentina y empezamos a retomarlo. Hacen falta computadoras, no sólo para los chicos sino también para los docentes”.

Por otro lado, explicó el sistema de evaluaciones que se aplicará en la provincia: “Serán como indica el calendario. Hemos tomado un trimestral, hemos tomado el segundo trimestral y falta un trimestral que siempre se da sobre el final del año. La evaluación se va a mantener y se van a evaluar los contenidos que pertenecen a este año. La promoción no es automática, no vamos a regalar nada. Incluir no es regalar, es acompañar; no se puede regalar porque no es justo con los chicos y con las familias. Tampoco es justo desconocer que ha habido circunstancias excepcionales que hicieron más difícil el aprendizaje en todo sentido, por eso el Programa de Apoyo Escolar lo vamos a intensificar al máximo porque hay que recuperar contenidos. Mi recomendación es estudiar porque falta mucho”.

En cuanto al trabajo para evitar la deserción escolar, Lichtmajer enfatizó “Es un trabajo permanente. Hemos tenido una iniciativa en conjunto con todos los movimientos sociales y organizaciones que tienen un enorme despliegue territorial en merenderos, y conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social estamos haciendo un trabajo de diagnosticar y mapear los casos donde tenemos posibilidad de que estén fuera del sistema. Esto lo trabajamos todos los años, pero este año por un lado la docencia manifiesta que ha tenido más trabajo, y por otro tenemos indicadores que demuestran que ha habido clases y que los chicos están participando. La encuesta nacional marca que en la secundaria estamos casi en el 75% de chicos que responden y participan de las clases. Los niveles de deserción lo vamos a poder saber y medir exactamente cuando empiece el año que viene”.

A su vez, se refirió al Plan FINes y valoró el esfuerzo del Gobierno Nacional para la continuidad pedagógica en la educación de Adultos. “El Gobierno de Alberto Fernández vino a saldar una deuda que tenía prácticamente más de un año, el programa FINes fue desmantelado durante el gobierno de Macri y hoy se ha saldado una deuda que era fundamental saldar en términos económicos. FINes se inscribe en el marco de una política más amplia que es la Educación de Adultos; más de 100 mil adultos estudian en la provincia en distintas modalidades en terminalidad primaria, secundaria y oficios. Ya hay una resolución del Ministerio de Educación de la Nación sobre la continuidad de la Educación de Adultos, pero en Tucumán nunca discontinuamos”.

En cuanto a la jubilación docente y trámites de nuevas designaciones, el funcionario comentó “Hemos firmado un convenio con el ANSES para generar una agilización de los trámites jubilatorios y se va a cumplir utilizando los elementos remotos que dispone el ANSES para que se pueda completar. Y vamos a desarrollar un sistema para que pueda ser completamente virtual la toma de cargos y el trabajo que se hace en la Junta de Clasificación. No hacemos modificaciones en el calendario sino que nos adecuamos a la pandemia”.

“El pedido específico del gobernador Juan Manzur es ayudar a todos en función del mismo objetivo, y de esto solo se sale de manera solidaria y juntos. Yo solo tengo palabras de gratitud y agradecimiento a todos los docentes”, cerró el ministro.

Fuente http://www.educaciontuc.gov.ar/nsitio/?p=38969