“La situación en los Valles está totalmente controlada”, aseguran desde el Siprosa

“La situación en los Valles está totalmente controlada”, así lo expresó el secretario ejecutivo médico del Siprosa, doctor Luis Medina Ruiz, al hacer referencia al paso por esa zona de los camioneros infectados por Covid-19 que ya regresaron a Catamarca, pero que habían pasado por Tucumán.

“Un camión que transportaba carne, de origen catamarqueño, ingresó a Tucumán el día 6 de julio dejando mercadería en El Mollar, Amaicha y Colalao. Los dos transportistas fueron detectados al regresar a su provincia con Covid positivo. Esto llevó a que nuestro sistema de salud reaccione inmediatamente. Todas esas carnicerías fueron cerradas y sus dueños y empleados, junto a sus familias, fueron aislados”, comenzó contando el funcionario.

En la oportunidad, dijo que los tucumanos deben estar tranquilos porque entre ese día y hoy no hubo tiempo para que el virus se desarrolle, por lo tanto no hay posibilidad de contagio en la comunidad. “Los transportistas no tuvieron contacto con nadie más que no sea personal de esas carnicerías. Nuestros equipos de respuesta rápida ya están en esas zonas para asegurarse de que no haya habido ningún otro contacto y los hisopados serán realizados en el momento oportuno, teniendo en cuenta que el período de incubación es de entre 5 y 7 días”, agregó Medina Ruiz.

En los próximos días se mantendrá informada a la población acerca de la situación epidemiológica de los Valles. “Hoy tenemos la garantía de que todos los locales que tuvieron contacto con estos camioneros están cerrados y sus empleados y familiares aislados, de manera que no pueden contagiar a la comunidad”, manifestó el doctor.

Finalmente expresó: “Podemos volver a asegurar que no hay circulación comunitaria, pero debemos seguir extremando las medidas de bioseguridad: lavado de manos, uso de barbijos y guardar la distancia entre personas”.

