“La vacuna contra el COVID-19 evita la enfermedad grave”

El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, se refirió al aumento de casos en Tucumán y convocó a la comunidad a recibir la inmunización para prevenir casos severos.

El encargado de la cartera sanitaria destacó la suba de casos de COVID-19 en este último tiempo: “En Tucumán, como en la región y en el mundo, hay un aumento de casos. Sabemos que en China hay un confinamiento de ciudades enteras por tras del aumento de casos de COVID-19, lo mismo pasa en Europa, Estados Unidos, Chile. Hay una quinta ola importante, en Argentina se duplicó la cantidad de casos y en Tucumán pasó de 18 o 20 que teníamos a 30”.

Luego, instó a recibir la inmunización en los lugares dispuestos para dicho fin: “Hoy estamos viendo también un aumento de casos leves, pero es lo que pensábamos que iba a ocurrir. Ante esa contingencia, nosotros estamos solicitando a la población que acuda a nuestros nodos a vacunarse. Está disponible la vacuna contra el COVID, quienes tienen las 4 dosis que se coloquen la quinta dosis, que es el tercer refuerzo, para que aumente la inmunidad de tal manera que evitemos la enfermedad grave”.

“Sabemos que si estamos vacunados con 3 o 4 dosis estamos protegidos, pero luego de pasar 4 o 6 meses comienza a descender la cantidad de tal manera que no tenemos una protección inmediata cuando ingresa el virus”, explicó el ministro. Y agregó: “Colocándonos una dosis de refuerzo, inmediatamente en 4 o 5 días generamos una cantidad de anticuerpos que nos protege de hacer una enfermedad, esto ante la inminencia de que tengamos una quinta ola”.

Además, Medina Ruiz aclaró que no existen focos de contagio, sino que hay casos aislados y leves: “Hoy, prácticamente todos los pacientes son poco sintomáticos, tienen resfríos, catarros, cuadros respiratorios leves; justamente porque están vacunados. Necesitamos que nos vacunemos, las dosis de refuerzo están en todos los nodos disponibles, en capital, el Autovac, Vacunatorio de la Familia, ENET N° 5, CAPS San Martín y el tráiler ubicado en la puerta de la Caja Popular; en el interior, prácticamente en todas las ciudades”.

Recomendaciones para evitar el contagio

“Es muy importante que si una persona tiene enfermedades de base, es mayor de 70 u 80 años, tiene alguna patología como insuficiencia renal u oncológica, o está recibiendo corticoides, va a subir a un colectivo o estará en algún lugar cerrado, va a ir a un banco o a un cajero automático, se coloque el barbijo. A pesar de que no sea obligatorio es muy importante que nos cuidemos del contagio”.

Sobre esta medida preventiva, indicó: “El barbijo evita el contagio, la vacuna la enfermedad grave, por lo tanto toda persona que no se quiera contagiar y vea que el riesgo está aumentado estaría muy bien que vuelva a usar el barbijo. No es obligatorio, no lo estamos recomendando para toda la población”.

El éxito del Programa “Palpitar”

Acerca del programa provincial que busca detectar enfermedades cardiovasculares en la población de riesgo, Medina Ruiz comentó: “Un programa exitoso, la población lo ha recibido de muy buena manera, hemos evaluado a más de 18 mil personas que se acercaron a nuestros lugares de control, se tomaron la presión y prácticamente más de la tercera parte, 5000 personas, tenían riesgo aumentado; por hipertensión arterial, aumento de peso o diabetes».

«Estas personas corrían riesgo por esos sobresaltos que tenemos cuando hay partidos de fútbol donde hay emociones importantes y en cualquier otra situación donde hay una descarga de adrenalina y provoca la suba de presión. Recomendamos que se controlen la presión arterial, tomen la medicación y el que no sabe si tiene presión alta o no, que se evalúe, es un buen momento”, aseguró el ministro. Por último, advirtió que si estos parámetros no se controlan hay un peligro de sufrir un ACV, al mismo tiempo que recordó que los valores normales de presión son 140/80, por lo que si esto no coincide instó a una consulta con el médico.