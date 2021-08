La vacunación contra el Covid-19 es beneficiosa para madres lactantes

Una vez más, los especialistas instaron a las madres en periodo de lactancia a recibir la vacuna contra el Covid-19, ya que la misma no produce efectos adversos. Así lo confirma la referente del Programa de Lactancia Materna, Iris Méndez, al explicar que “inclusive al momento de la vacunación, si están alimentando a su hijo, no deben dejar de hacerlo, ya que no hay contraindicaciones. La lactancia materna es el mejor alimento y protección, científicamente comprobado, que podemos darles a los niños, sobre todo en estos tiempos”.

“De esta manera, generará anticuerpos que van a pasar al niño, por eso es importante no suspender la lactancia por la vacunación. De hecho, todas las enfermedades que haya tenido la madre y haya generado anticuerpos o las vacunas que se haya colocado, se transmiten a través de la leche al niño, reforzando su sistema inmunológico”, insistió la especialista.

En relación a los efectos secundarios que puede producir la inmunización contra el Covid-19 en algunas personas, con diferentes tipos de malestares luego de colocada la vacuna –por un lapso de hasta 72 horas-, Méndez aclaró que, el hecho de que el bebé está lactando, no significa que sentirá estos efectos adversos al igual que la madre: “En estos casos no hay problema que la mamá tome paracetamol para atenuar el malestar, aunque esté dando la teta”.

Respecto a aquellas mujeres que están transitando el coronavirus, la doctora recomendó no suspender la lactancia porque, hasta la fecha, no se demostró que el virus pase por la leche enfermando al bebé: “Lo que sí hay que tener en cuenta son las medidas higiénicas, el uso de barbijo, el lavado de manos, uso de alcohol para desinfectar y el aislamiento con el resto de la familia”. Además, solicitó evitar la cercanía excesiva o los besos al bebé de personas que no pertenezcan a la burbuja familiar, para evitar la proliferación de enfermedades, sobre todo, en esta época donde hay muchos casos de bronquiolitis.

En referencia a esto último, la especialista aseguró que la leche materna brinda una alta protección a los bebés de la bronquiolitis: “De ninguna manera las mamás deben suspender esta práctica, ni posponer la vacunación por estar lactando”.