Las embarazadas no necesitan indicación médica para vacunarse contra Covid-19

La subsecretaria de Estado del Ministerio de Salud Pública, Cristina Majul, refirió la importancia de prevenir la enfermedad en esta etapa de la vida de las mujeres y en el contexto epidemiológico de alta contagiosidad que acarrea la tercera ola de la pandemia.

En este marco es importante destacar que a nivel mundial, no solo local, se volvió prioritario el cuidado de contagios de Covid-19 en las embarazadas porque se trata de una población vulnerable. “Antes no era considerada como tal y se decía que solamente había que vacunar a las embarazadas que tenían factores de riesgo, pero hoy se conoce que no es así, ya se empezó a hablar de mortalidad, no solo de morbilidad y en el mundo entero están aumentando los casos de las mujeres que mueren por Covid lo cual es un motivo de alarma”, inició Majul.

Siguiendo esta línea la funcionaria enfatizó: “La experiencia arroja lo fundamental que es que las mujeres embarazadas con o sin factores de riesgo se vacunen. Ya está probado que estas mamás con o sin comorbilidades si tienen Covid prácticamente queman etapas y que la gravedad del virus se desarrolla mucho más rápido que en las no embarazadas». En tanto aclaró que si además la embarazada tiene enfermedades previas como diabetes o hipertensión se agravan mucho más los cuadros de Covid.

“Que estas mamás se vacunen es la única manera de protegerlas y a sus bebés, esto junto a los cuidados que sabemos que corresponden a la pandemia. Es importante que ellas tomen conciencia de que la única manera de evitar complicaciones e incluso en algunos casos la muerte es que se vacunen”, resaltó e hizo hincapié en el arduo trabajo que se viene desarrollando desde el Ministerio de Salud desde el año pasado para nominalizar a las mamás que no se vacunan, llamarlas a sus casas, consultarles el porqué de esa decisión y cuál es el motivo para trabajar puntualmente en eso.

“Tenemos en este momento a alrededor de 7.000 de embarazadas que se están controlando en la provincia de Tucumán, de las cuales casi 5.300 lo hacen en el sector público ya que no tienen cobertura social. De esas embarazadas más de la mitad ya cuenta con dos dosis de vacuna y un 2% ya tiene la tercera dosis; nuestro principal objetivo es lograr que este número sea cada vez mayor y decirles incluso que si les falta la tercera dosis pueden recibirla en el puerperio”, recomendó Majul al tiempo que sostuvo se pudo observar a lo largo de este tiempo que en la mayor cantidad de positivas a las que se realizó el seguimiento epidemiológico y el acompañamiento desde la telemedicina, este apoyo ha sido fundamental.

Dentro de los motivos que algunas embarazadas exponen para no recibir las dosis se encuentran dudas y falta de seguridad respecto a las vacunas y sus posibles efectos posteriores, pero la especialista refirió que es de suma importancia el asesoramiento en este contexto de pandemia, para que la población en general y las embarazadas en particular comprendan que todas las vacunas son seguras y es mucho mayor el beneficio que aportan, que el riesgo.

“No estamos solicitando certificado médico, no necesitan turno para vacunarse y pueden acercarse a cualquier centro de vacunación para solicitar la inmunización. En esta etapa incluso ya no estamos indicando una determinada edad gestacional como al comienzo, por ser una etapa de tantos contagios -en enero se duplicaron y hasta triplicaron los índices de contagio de diciembre-”, dijo y añadió que en el mundo entero se está viendo que no existe ningún tipo de efecto adverso en ningún tiempo del embarazo.

Cabe destacar que la vacuna produce anticuerpos que pasan la barrera placentaria y llegan al feto ayudando a su inmunidad para que al momento del nacimiento cuente con anticuerpos. “Como no le ponemos vacunas a un recién nacido, esta vacuna en la madre ayuda a que ya nazca con los anticuerpos de su mamá. Si bien tampoco podemos decir que el virus pase la placenta y que el feto en la panza de la mamá pueda tener Covid, tenemos que pensar en los efectos que tiene el Covid en la madre como la poca oxigenación, que sí puede perjudicar al bebé”.

“Por esto además desde el Ministerio de Salud se decidió que cuando se realiza la vigilancia epidemiológica de las embarazadas con Covid y las mismas tienen un factor de riesgo o dos, se procede a su internación preventiva, especialmente si están en el tercer trimestre de gestación. Es muy importante internarlas a tiempo porque hay dos vidas en juego, la de la madre y la del niño”, manifestó y aclaró que se registra a nivel mundial una gran cantidad de nacimiento de niños prematuros a causa de madres con cuadros de Covid y como consecuencia de los efectos que puede tener en la paciente gestante la falta de oxigenación, causal en muchos casos de la necesidad de que tenga lugar el parto de forma precoz.