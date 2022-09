Legionella; “Al haber cerrado el sanatorio, ya no habrá casos nuevos”

Así lo afirmó el secretario ejecutivo médico del Siprosa, doctor Miguel Ferre Contreras, en relación al brote de legionella acontecidos en la Provincia, pero que sin embargo se continúa estudiando a todas aquellas personas que estuvieron durante el mes de agosto en la institución.

“Ya llevamos 8 días desde que se cerró el sanatorio, y que no hay personas en contacto con ese medioambiente, y lógicamente en estos 8 días no se reportaron casos nuevos, y esto hay que destacarlo, gracias a haber actuado rápidamente en identificar el agente etiológico de este brote, que es la legionella, y saber que es una enfermedad que no se transmite de persona a persona, sino que el contagio es a través del medioambiente. Al haber cerrado el sanatorio, ya no habrá casos nuevos. Sin embargo, se continúa estudiando a todas aquellas personas que estuvieron durante el mes de agosto en la institución, tanto pacientes como personal de salud o cuidadores, ya que esta enfermedad puede llegar a tener hasta 14 días de incubación. Por una cuestión de rigurosidad en cuanto a la vigilancia epidemiológica se dispuso que vamos a extender la vigilancia por 16 días a partir del cierre, y ya estamos a mitad de ese periodo”, dijo Ferre.

Al mismo tiempo, el secretario ejecutivo médico del Siprosa expresó: “Las personas que estuvieron en el periodo previo al cierre, están siendo seguidas por nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, donde ya se tomó contacto con la mayoría de las ellos donde se está evaluando e investigando ya que en algún momento pueden haber presentado alguna sintomatología y es necesario clasificar esos casos. Lógicamente por el tiempo transcurrido, ay personas que en ese periodo no recuerdan haber tenido alguna sintomatología, sobre todo los casos que fueron leves, por lo todavía se están analizando a estas personas para llegar a una clasificación final y un número final de afectados que llevará su tiempo y estará plasmado en el reporte epidemiológico final que dejo este brote”.

En relación al estado actual de pos paciente que fueron trasladados de urgencia al Centro de Salud, Ferre Contreras, dijo: “hay que recordar que las personas que fueron trasladadas al centro de salud, ya estaban en la terapia intensiva del sanatorio con muchas comorbilidades, y que también están siendo asistidas de acuerdo a su patología de base; algunos eran posquirúrgicos, con cirugías de cadera, ACV y neumonías de otras etiologías, que también le brinda otra complejidad a esta situación ya que son muchos los agentes que pueden ocasionar neumonías. Y en particular hay un paciente que estaba cursando un cuadro severo de la enfermedad, que ya fue entubado y que progresó muy bien, siendo esta una muy buena noticia”.