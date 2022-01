“Les pedimos que nos cuidemos y colaboremos con nuestro personal de salud”

Así lo expresó el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, durante su visita al nodo de testeos que se ubica en plaza Belgrano y que funciona como refuerzo del hospital Padilla de 9 a 16 horas.

“En lo que va de la mañana se van viendo a más de 100 pacientes, la mayoría jóvenes y muy poco sintomáticos, solo con dolor de garganta y catarro nasal. Tenemos una positividad de más del 40 por ciento, por lo que le pedimos a la población que se cuide y que use el barbijo ya que hay una alta circulación comunitaria”, indicó el funcionario.

Además, el titular de la cartera sanitaria explicó que la provincia tiene una circulación comunitaria de la variante Ómicron, que es la más contagiosa, y la Delta que también lo es, por lo que pide a la población que se cuide usando el barbijo de manera correcta y en el caso de que alguien tenga sintomatología que consulte rápidamente y se asilé 14 días. “Colaboremos con nuestro personal de salud que está a la altura trabajando en cada uno de los lugares donde es necesario y nuestra comunidad lo necesita”.

En este sentido, el ministro instó a la comunidad a continuar con los cuidados y en el caso de tener pendiente alguna vacuna que se la coloquen, en cualquiera de los nodos de vacunación. Por otra parte, explicó que se antes se consideraba contacto estrecho cuando una persona estaba sin barbijo a menos de dos metros y más de 15 minutos. Ahora con las variantes nuevas, Delta y Ómicron, remarcó que no es necesario los 15 minutos, ya que con menos tiempo es suficiente para que se contagie una persona y por supuesto los dos metros no corren para estas variantes. “Hoy contacto estrecho o conviviente de un positivo, es positivo, aunque no tenga síntomas, por lo tanto, esa persona no necesita hacerse un hisopado sino aislarse en su casa por 14 días. Solo debe consultar para hisopado en caso de tener síntomas como fiebre alta, dolor de cuerpo, fiebre mayor, dolor de pecho, entre otros es ahí donde debe consultar a una guardia febril”.

El doctor Gonzalo Wilde, perteneciente al grupo de médicos centinelas, comentó que están realizando test de antígenos y PCR, donde este último solo lo realizan a personas de riesgo y con patologías de base y el test de antígenos a personas con síntomas y contacto estrecho. “Hasta el momento vamos hisopando a más de 100 personas con una positividad del 50 por ciento. Cada día se incrementa un poco más y la demanda sigue aumentando”.

El profesional manifestó que esta variante tiene un nivel de contagio alto por lo que pide a la comunidad que continúen con los cuidados y extremen las medidas de higiene y de contactos. “Para que el caso de considere sospechoso la persona debe tener más de dos síntomas, nosotros recomendamos que se acerquen a realizarse el hisopado solo las personas con síntomas de gravedad y que pertenezcan al grupo de riesgo, de lo contrario solo deben aislarse”. Estamos desde las 9 hasta las 16 horas.