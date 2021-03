Lichtmajer: “Cumplir los protocolos es fundamental para mantener la presencialidad”

El Ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, trazó un panorama de la situación actual que se vive en los establecimientos educativos, cuando se cumplen tres semanas del retorno a la presencialidad.

“Al momento de hoy en Tucumán hay 27.300 burbujas. Vamos a monitorear esto de manera sistemática y permanente. La burbuja es una manera de organizarnos. Es decir: estos chicos van con este docente, en este espacio de la escuela, para que unas con otras no se toquen. Eso nos permite implementar el protocolo”, explicó y añadió: “Hemos aislado preventivamente 23, algunas de las cuales ya están volviendo, es decir menos del 1 por ciento. Esta es la foto hoy, nosotros seguimos con prudencia, con mucha atención a lo que es un hecho general en la población que es el incremento de casos”.

Por otro lado se refirió a la necesidad de que se cumpla el protocolo tanto dentro de las escuelas como en situaciones sociales, para poder mantener la presencialidad.

“Creemos que la burbuja funciona y para que funcione hay que cumplir el protocolo. Los casos que se manifestaron en docentes y alumnos, son en la mayoría en los ámbitos sociales y familiares. Tenemos que hacer un aporte, un cuidado porque nosotros necesitamos que esto pueda seguir así: que algo tan importante como el inicio e clases lo podamos llevar adelante. Parecen cosas sencillas pero ayuda muchísimo que no se propague”.

En relación al protocolo explicó que el sistema de burbuja permite aislar a los casos que corresponden y permitir que las actividades continúen. “Se registran contagios cercanos de una persona que va a la escuela, en la escuela no. A la burbuja a la cual pertenece la persona que tuvo el contacto se la aísla preventivamente. Luego se hace la sanitización que corresponde y se retorna. En todos los casos quiero ser claro en la recomendación del protocolo. Contacto estrecho es no tener la distancia, no tener el barbijo. En cualquier caso que se presenta, la persona que manifiesta la enfermedad se aísla y solamente se aísla a los contactos estrechos. Eso quiere decir que no tiene porque toda una institución, fuera de los contactos, detener su actividad”.

Los protocolos que rigen la actividad educativa se trabajaron conjuntamente con todos los representantes educativos del país. Al respecto Lichtmajer señaló: “A medida que van modificándose las condiciones hay que ser dinámicos. El primer marco es lo que Presidencia de la Nación a través del Ministerio de Salud recomienda. Hoy hay clases en toda la Argentina y eso es importante destacarlo. En todas las provincias se dictan clases presenciales y prácticamente en todas se han presentado casos y se han actuado en base a los protocolos. Por otro lado están los acuerdos federales, es decir lo que se vota en el Consejo Federal de Educación. Sobre la base de eso se van a tomar las decisiones a medida que se avance en la presencialidad segura. Ese es nuestro deseo, necesitamos que las condiciones nos ayuden”

En ese mismo sentido añadió: “En Tucumán hay 2500 escuelas. Trabajamos conjuntamente con supervisoras y directoras para que, en aquellas escuelas en las que pudiera haber un obstáculo para el normal desarrollo de la actividad, estamos trabajando. Hay 50 escuelas en las que estamos haciendo trabajos que consideramos importantes. Clases hay todos los días, todo el tiempo, porque se mantiene el sistema dual”.

De igual manera brindó detalles sobre el mantenimiento de las condiciones seguras y de higiene en los establecimientos. “La provincia duplicó el fondo destinado a aprestamiento, hemos sumado los fondos COVID que envía la Nación y hemos multiplicado 350 personas a modo de cooperativa o a modo de conserjes. También quiero destacar el apoyo de los trabajadores de la economía popular. A través del plan Potenciar Trabajo hemos logrado que muchos de quienes reciben los planes sociales vuelquen como contraprestación su actividad en el cuidado de las escuelas. Hay que seguir en este camino”.

También dijo:”La provisión de los insumos está al día. Los chicos están cumpliendo las normas y las docentes saben enseñar como cumplir con el protocolo. Hemos capacitado con el SIPROSA a los docentes sobre como transmitir las medidas de cuidado y hemos capacitado a los 2000 vigías escolares que están en las escuelas para el cumplimiento del protocolo”.

Finalmente, respecto de la vacunación agradeció el trabajo de la cartera de salud: “Mientras tanto avanza la campaña de vacunación que es pública, de la que están al tanto. Agradecemos toda la logística a la ministra Rossana Chahla y al Ministerio de Salud de la provincia de seguir vacunando a los docentes tanto en el nodo capital como en el nodo del sur”.