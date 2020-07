Lichtmajer detalló cómo será el regreso a clases presenciales

El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, visitó el programa Panorama Tucumano en donde se refirió a la vuelta gradual a las aulas, luego de la suspensión de actividades presenciales en las escuelas para evitar la propagación del virus Covid-19.

En este punto, el titular del área de Educación explicó que la nueva modalidad pedagógica estará atravesada por los dispositivos digitales. “Viene una escuela nueva, con clases esenciales duales”, apuntó.

Asimismo, enumeró el protocolo aprobado por el Gobierno Nacional y las 24 provincias, sugerido por los asesores del presidente Alberto Fernández: “Ese protocolo marca aspectos muy específicos: uso de barbijo, distanciamiento social, lavado de manos, alcohol y agentes sanitarios”.

Los chicos vuelven a las aulas, pero hay que ver la curva epidemiológica, nunca está de más repetirlo porque Tucumán no es una isla. Tenemos que valorar que estamos en fase 5 que nos permite pensar que si las cosas continúan del modo que se están dando, estimamos que la preparación escolar será sobre finales de agosto y empezaremos a tener actividades que irán progresivamente”, agregó.

A su vez, expuso los nuevos lineamientos para la Educación que se viene: “Vuelven, pero no todos juntos. Menos horas y menos alumnos, dos días por semana en cada ciclo. Pensemos que la escuela está dividida en ciclos de tres años, que son los que utilizamos. Van a volver por ciclos invertidos. Por ejemplo, el ciclo inicial de primaria con el ciclo inicial de secundaria, por ejemplo, dos días de la semana. El otro ciclo va a ir los otros dos días, va a haber cuatro días de clases y un día (el miércoles) de desinfección”

“Nunca estarán compartiendo de modo tal que no se respete el distanciamiento social, está pensado hasta el mínimo detalle porque no queremos desigualdades, es decir, que vuelvan unos y otros no. Va a ser progresivo y van a empezar las rurales, pero en el lapso de un mes van a haber vuelto todos y todas al aula”, prosiguió.

Además, el ministro detalló que se comenzará con escuelas de menos de 100 alumnos (en su mayoría escuelas rurales de fuera del Gran San Miguel de Tucumán), para posteriormente proseguir con escuelas que tienen hasta 350 alumnos (que incluyen establecimientos educativos de San Miguel de Tucumán y Gran San Miguel de Tucumán).

“Vamos a empezar por las zonas rurales en donde la conectividad es un problema mayor, hemos estado presentes, pero creemos que es importante porque allí no hay circulación viral y el manejo de grupos es más sencillo por su propio volumen”, enfatizó.

Por otra parte, el funcionario destacó el trabajo mancomunado y colaborativo con Construcciones Escolares y el Ente de Infraestructura Comunitaria en cuanto a la preparación de las instituciones para respetar el protocolo sanitario. “La Educación es una prioridad y quedó demostrado; y queda demostrado con la inversión que hará el Gobierno Nacional para que podamos volver. A su vez, habrá agentes sanitarios en las escuelas porque hay que transmitir que es un ambiente saludable y de sana convivencia”. “Si una escuela no está en condiciones, no va a abrir. Es lo natural y lo que nos dice el sentido común. Los docentes tienen que estar tranquilos porque van a estar acompañados y, naturalmente, si pertenecen a un grupo de riesgo, no asistirán a clases presenciales pero puedencolaborar desde la virtualidad”.

Finalmente, Lichtmajer envió un mensaje a las familias “Vamos a dar la libertad de mandar o no a sus hijos a las escuelas. El Estado tiene la obligación de brindar Educación, las escuelas están abiertas, los docentes están y las condiciones están dadas. Luego, cada persona tiene sus obligaciones. Vamos a buscar que la confianza le gane al miedo. Es una invitación a la vuelta a la normalidad y no hay normalidad sin clases”.

