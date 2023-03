Lichtmajer reconoció a una docente jubilada por su trayectoria

El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, recibió en su despacho de Casa de Gobierno a Mercedes del Valle Armayor para distinguirla como Orgullo Tucumano por su distinguida trayectoria como docente en el Sistema Educativo provincial.

La educadora de 77 años comenzó sus prácticas como maestra en la localidad de Leales a los 21 años. Además, trabajó en las escuelas Zenón Santillan, Bernabé Araoz, San Martín y en el colegio JIM. Trabajó durante 35 años y fue reconocida por su relación especial con los estudiantes.

«Hoy queremos reconocer en la figura de Mercedes Armayor, a todas las docentes de Tucumán que con mucho amor y vocación dejan una huella en el corazón de quienes tuvieron la suerte de ser educados por alguien como ella. La historia de Mercedes es especial, porque los embates de su vida personal, como tener que ayudar a sus hermanos o criar a sus tres hijos quedando viuda, no le impidieron seguir una carrera impecable en la docencia y estrechar lazos con sus estudiantes, que se perpetúan hasta la actualidad. Gracias Mercedes, porque en tu persona reconocemos a quienes hacen de su vida la formación de los ciudadanos del mañana», dijo Lichtmajer.

Por su parte, Mercedes Armayor comentó «empecé mi trayectoria docente en campo adentro; me jubilé como vicedirectora de la Escuela San Martín. Agradezco al ministro por este reconocimiento, aunque ya tengo el reconocimiento de todos mis exalumnos que me siguen hablando o me saludan por la calle. Estoy feliz porque la docencia es algo muy lindo y estoy agradecida por este programa que ayuda a las personas a no bajar los brazos y seguir trabajando».