Llegaron 8.500 dosis de Pfizer pediátricas a Tucumán

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, recibió 8.500 dosis de Pfizer pediátricas que se emplearán para dar continuidad a la cobertura de la población infantil de 5 a 11 años.

“Siempre es una buena noticia recibir vacunas en Tucumán y estas vienen a aumentar el stock que tenemos para poder seguir con la tarea de cobertura de los niños. Es muy importante que toda la población esté vacunada, sobre todo los niños porque comparten aulas y ante la llegada del otoño y el invierno hay cambios de tiempo, los ambientes están menos ventilados y además de otros virus el Covid -con menos circulación viral- seguro seguirá estando presente”, dijo el ministro en cuanto a la prevención de formas graves del virus.

Respecto al funcionamiento de los nodos el titular de la cartera sanitaria manifestó que se encuentran trabajando con normalidad, entre ellos el nodo del hospital del Niño Jesús que se encuentra habilitado de lunes a viernes. “Estamos vacunando en las escuelas de Las Talitas en contexto de un acuerdo con el ministro Juan Pablo Lichtmajer, por medio del cual vamos seleccionando las escuelas con menor proporción de chicos vacunados, si bien esperamos ir a todas. De igual forma pedimos a los padres que aprovechen la posibilidad de acercarse a sus nodos más cercanos y lleven a vacunar a los chicos”, agregó.

En materia de la situación epidémica, Medina Ruiz afirmó que el panorama es favorable y agradeció una vez más a gran parte de la sociedad por mantener los cuidados y medidas preventivas, a la vez que resaltó la labor del personal de salud y la decisión gubernamental de implementar el Pase Sanitario que permitió que la tercera ola llegara con una gran proporción de personas vacunadas.

“A través del Pase se vacunaron más de 500.000 personas y eso llevó a que no tengamos eventos no esperados. Ayer tuvimos 7 casos, hoy esperamos alrededor de 15 y por primera vez en mucho tiempo no registramos fallecidos y esa es la mejor noticia de todas”, dijo y en ese sentido resaltó la importancia de la continuidad del uso adecuado del barbijo, de la higiene de manos, de la distancia entre personas y de evitar estar en lugares cerrados.

Respecto a la llegada de la vacuna contra la gripe el ministro manifestó que se espera arribe a la provincia antes de fin de mes o a principios del mes que viene y llamó también para este virus a emplear los mismos protocolos preventivos y aislamiento que para Covid-19. “La persona que se contagie de gripe debe mantener un aislamiento de 7 días, si tiene síntomas como falta de aire o desmejoramiento a causa de una fiebre que no baja hasta el tercer día debe consultar, especialmente si se trata de personas mayores, con enfermedades de base, embarazadas o niños. Si bien no se registran internaciones casi, no es una enfermedad banal y hay que prestarle atención”, concluyó.