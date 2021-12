Llegó a Kenia un cargamento de vacunas donadas por la Argentina

Argentina donó a Kenia un cargamento de 400.000 dosis de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus que arribó este martes a ese país africano, como parte de la estrategia «de reciprocidad internacional y de solidaridad orientada al acceso equitativo de las vacunas para reducir los efectos de la pandemia».

Así lo informó la Cancillería en un comunicado, en el que indica que el cargamento fue recibido por el ministro de Salud, Mutahi Kagwe, y la encargada de negocios argentina Natalia Acevedo.

Asimismo, se consignó que otras 30.000 dosis arribaron a Barbados, las que fueron recibidas por el ministro de Salud y Bienestar del país antillano, Jeffrey Bostic y el encargado de negocios argentino en esa isla, Angel Dalmazzo.

«Estas donaciones que lleva a cabo la Argentina fueron gestionadas desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que conduce Santiago Cafiero en conjunto con el Ministerio de Salud a cargo de Carla Vizzotti, y se realizan como resultado del ofrecimiento que Argentina ha iniciado al asegurar el stock de dosis necesarias para completar la distribución de vacunas para toda la población objetivo», se afirmó en el comunicado.

En ese aspecto, se recordó que la Argentina «ha ofrecido dosis a diferentes países que se encuentran en situaciones de necesidad de acceder a vacunas de manera perentoria y ya ha enviado vacunas a Mozambique, Vietnam, Angola y a la Organización de Estados del Caribe Oriental, superando las 1.7 millones de dosis donadas».

En ese marco, se informó que la Comisión Cascos Blancos, que depende de la Cancillería, inició las tratativas de asistencia e intercambio solidario de experiencias de gestión del COVID-19 y otros Estados se encuentran evaluando la aceptación del ofrecimiento realizado por Argentina.

«La Argentina ya ha sido receptora de donaciones que permitieron acelerar la aplicación de dosis para brindar protección completa a la mayor parte de la población, y ahora, al contar con el stock de vacunas necesario para su población, y guiados por los principios de solidaridad y fraternidad, se encuentra en condiciones de favorecer el acceso equitativo y oportuno a las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la Covid-19», concluyó el comunicado.

FOREIGN Affairs Director General, Bilateral and Political office Amb Galma Boru last evening joined Health C.S, Hon Mutahi Kagwe in receiving 4.3 million J&J vaccines donated by the German government and 300,000 AstraZeneca donated by the government of Argentina at JKIA Nairobi. pic.twitter.com/GImFFBOGLG