“Los protocolos deben ser cumplidos en ámbitos laborales y sociales”

El jefe de Infectología del Hospital Ángel Cruz Padilla, Gustavo Costilla Campero, explicó esta mañana en diálogo con Radio LV12 que la situación en los hospitales y sanatorios sigue siendo “crítica” por la cantidad de contagios que requieren internación.

En esa línea, el médico indicó que “si bien se puede observar que no siguió aumentando la cantidad de casos a la velocidad que lo venían haciendo, el número de personas contagiadas que van a requerir atención sigue siendo importante”.

Los sanatorios y clínicas funcionan a “máxima capacidad, con camas calientes, es decir, esperando que se desocupen para ingresar a más personas. Es una situación estresante y preocupante que debe dar conciencia a la población del asunto”, dijo Costilla Campero.

Respecto a la baja en la edad de contagios, el profesional sostuvo que “el mensaje de cuidado tanto para jóvenes como personas mayores sigue siendo el mismo”. Sin embargo, ahora el acento se pone en quienes tienen menos edad, porque “se pueden ver afectados de forma directa y esa infección se puede manifestar de manera grave. Tener una persona de 40 años en una terapia es una cuestión que nos hace ver la magnitud del problema”.

La población más joven, sostuvo el médico, debe continuar con su actividad laboral, porque “la sociedad debe seguir trabajando, pero se deben cumplir los protocolos de cuidado, que son medidas de prevención que protegerán a quien las usan y quienes no las usan. Tenemos que ser solidarios entre todos, tanto en el ambiente laboral como en los sociales”.

Nos gusta estar en compañía de otros, pero aunque las medidas restrictivas disminuyeron no se pueden realizar reuniones de forma total. Depende de la concientización de las personas y no compartir ámbitos si no hay medidas de control adecuadas”, recomendó Costilla Campero.

Por último, el infectólogo remarcó que el personal de salud “está afectado y estresado” y que la situación de gran cantidad de casos se prolongue “depende de todos, porque estamos todos en el mismo viaje en esta pandemia”.