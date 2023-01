Los últimos ocho años fueron los más cálidos registrados en el mundo

Los últimos ocho años fueron los más calurosos desde que se tienen registros en el mundo y las zonas más afectadas fueron Europa Occidental, Oriente Medio, Asia Central y el noroeste de África, mientras que 2022 fue el quinto año más cálido, según un informe del programa Copernicus (C3S) de la Unión Europea contra el cambio climático.

Durante el periodo 2015-2022, cada año registró como mínimo un aumento de su temperatura media de más de un grado centígrado respecto a la media preindustrial, según consignó la agencia de noticias AFP.

En tanto, el año 2022 es el quinto más caluroso del que se tiene registro, con una media de 1,2º C por encima de la media preindustrial, según el informe de aspectos destacados del clima mundial publicado en las últimas horas.

En el texto se indicó que 2022 «ha sido un año de extremos, con muchos récords de temperatura superados y un aumento continuo de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera».

«Ya estamos sufriendo las consecuencias devastadoras del calentamiento de nuestro planeta», comentó Samantha Burgess, jefa adjunta del C3S.

December #Temperature highlights from the #CopernicusClimate Change Service.



Last month:

🌡 was Europe’s 7th warmest December on record

🌡 temperatures were above average in southern Europe

🌡 but below-average in northern Europe.



For more information 👉 https://t.co/2DGRP8sg9L pic.twitter.com/lOO6Co5tl2