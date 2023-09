Lucas y Lisandro, dos niños precursores de una vida saludable

Durante la mañana del lunes, el responsable de la cartera Sanitaria, doctor Luis Medina Ruiz, recibió en su despacho a dos niños y sus respectivas mamás, que son ejemplos a seguir en cuanto a cuidar de su salud para superar su problema de sobrepeso.

Al respecto, el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, contó: “Por iniciativa de la subsecretaria, la doctora Cristina Majul, con un programa de prevención y tratamiento del sobrepeso y la obesidad infantil, hemos recibido a dos chicos líderes, Lucas y Lisandro, que son representantes de merenderos de Tucumán, que han tomado la iniciativa de liderar espacios para ayudar a compañeros que tienen el mismo problema de salud y también a otros que quizás no tienen sobrepeso pero que necesitan una alimentación saludable”.

Y añadió: “Estamos hablando de realizar actividad física, de alimentarnos sanamente y además de estar emocionalmente bien, eso quiere decir, trabajar, estudiar, valorar la familia y a los compañeros. Todo eso, asociado a un acompañamiento del Ministerio de Salud, creemos que puede tener mucho éxito. Acá hay dos chicos y madres valientes; sabemos que detrás de ellos hay otras personas que tienen la misma iniciativa”.

“Ellos en este momento son ejemplos a seguir de sus compañeros ya que han tomado la iniciativa de liderar un espacio, tener actividad física, cambiar su alimentación y tienen todo el apoyo de parte nuestra. En este caso, son chicos que tienen sobrepeso y van a ayudar a otros chicos que lo padecen así que es una excelente iniciativa y por supuesto la acompañamos”, comentó el Ministro.

Por su parte, la subsecretaria de Salud, doctora Cristina Majul, manifestó que se encuentran formando parte de un programa provincial que va a ser lanzado desde el hospital de Niño ya que ellos están trabajando mucho sobre obesidad y alimentación saludable para las familias. Desde el Ministerio apoyamos a los principales actores, estos promotores de salud que son justamente estos chicos, que están luchando contra la obesidad y queremos que ellos nos ayuden a que otros chicos también puedan lograr los mismos resultados”.

Siguiendo esta línea, la subsecretaria explicó que es fundamental que los chicos aprendan y puedan enseñar, siendo artífices de su propio cambio y generen hábitos saludables en el entorno donde se encuentren.

Testimonios de los protagonistas y las mamás

Cynthia Pérez, mamá de Lucas, contó que todo inició cuando realizaron un chequeo médico y salieron altos los valores. “Empezamos realizando un tratamiento con una nutricionista y ella nos invitó a unos talleres, allí iniciamos este camino que nos cuesta mucho, pero vamos avanzando. ÉL ahora se siente mejor y me impulsa a mí a no decaer por más que la rutina de los controles sea mucha. Vamos a las caminatas, él sabe que le toca de comida, y me acopla a mí a que sigamos en este camino”.

Al respecto, Lucas de 12 años dijo: “Mi mamá me llevó a hacer un análisis y la doctora me dijo que tenía una prediabetes y entonces empezamos a ir al hospital de Niños. Allí en los talleres me enseñan cómo es la rutina que hay que hacer con la dieta y por eso es que aprendí a comer saludable y tomar mucha agua”.

Vanessa Pérez, mamá de Lisandro, expresó: “Fue un camino difícil y largo, lo iniciamos cuando unos análisis que le realice salieron altos sus valores, de ahí nos mandaron a la pediatra y posteriormente a la nutricionista, allí fue que iniciamos este camino de tener hábitos saludables. Fue un proceso duro, ya que toda la familia debió adaptarse a tener nuevas herramientas saludables para el beneficio de Lisandro. Ahora salimos a caminar, él juega al fútbol con sus primos, ya que anteriormente tenía una vida muy sedentaria. Tomamos mucha conciencia sobre el bienestar de la salud de Lisandro en principal, pero en general para todos”.

Lisandro, por su parte, contó que primero fue complicado, pero después se hizo más fácil con la dieta. “Juego al fútbol, salgo a caminar, a veces voy a las casas de mis primos, jugamos ahí también. En el hospital de Niños nos enseñan de que tenemos que comer saludable y que nos tenemos que cuidar con la dieta”, cerró.