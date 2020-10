“Luchen por sus sueños”: Bombera riojana combatía el fuego mientras rendía un examen final

Micaela Corzo tiene 20 años y es estudiante de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional de la Rioja. El viernes, mientras trabajaba en un incendio forestal de 10 hectáreas, iba con su teléfono rindiendo un examen final bajo la modalidad virtual.

El reconocimiento al esfuerzo de esta joven voluntaria fue realizado por Diego Gómez, el presidente de los Bomberos Voluntarios Águilas de Acero, quienes trabajan incansablemente.

“Ella es Micaela, tiene 20 años y es estudiante de la Lic. en Enfermería, de la Universidad Nacional de la Rioja”, Gómez.

“Ayer viernes, mientras trabajaba en un forestal de 10 hectáreas, iba con su teléfono rindiendo un examen final”, destacaba la actitud de la joven y su esfuerzo mientras llevaba a cabo su trabajo.

“Despues les explico, lo que es un voluntario ad-honoren y que arriesga todo, en cada intervención”, finalizó el posteo.

Luego de la viralización de la historia Micaela publicó un agradecimiento en su perfil de Facebook, “Eternamente agradecida con todas las personas que me felicitaron y me hicieron llegar buenos deseos, me llenaron de amor. La verdad que es un trabajo arriesgado, que muchas veces lleva horas y horas, pero la verdad es que nada se compara con ser BOMBERO VOLUNTARIO”.

“Nada de esto hubiera sido posible sin la dotación que me acompañó ese día, esas 3 personas que estuvieron a la par mía ayudándome en todo, afortunadamente entre esas personas se encontraba mi papá y mi novio, millones de gracias a esas 3 personas con la cual comparto horas y horas de guardia. Y sobretodo gracias al Presidente y Jefa de la institución que estuvieron en todo momento para nosotros, y por brindarnos la herramientas y todo lo que conlleva el trabajo para poder cumplir con esta noble tarea”, agradeció la joven.

“Me siento muy feliz, no me esperaba nada de esto, fue un hermoso reconocimiento. Y esto va dedicado a todos los jóvenes, todo es posible, luchen por sus sueños y no dejen que nada los detenga”.