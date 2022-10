Luz Médica podría obtener su habilitación para volver a funcionar la próxima semana

El titular de la cartera sanitaria de Tucumán, Luis Medina Ruiz, junto al secretario de Calidad en Salud de la Nación Argentina, Alejandro Federico Collia, y autoridades de ambas instituciones, brindaron este jueves una conferencia de prensa sobre el futuro del efector privado y los requerimientos a cumplir para volver a abrir sus puertas.

En este marco, el funcionario provincial manifestó: “Estamos tratando el tema del proceso de habilitación del sanatorio. Hemos evaluado, en primer lugar, todos los requisitos que tenían que cumplir, recomendaciones a partir de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las cuales fueron implementadas en su totalidad. Esa documentación la fuimos analizando y ahora resta un acto resolutivo”.

Medina Ruiz detalló que el sanatorio lleva hasta ahora 47 días inhabilitado. Para su habilitación se necesita entonces un acto resolutivo, luego de que el área jurídica del Siprosa y Fiscalización Sanitaria analicen la documentación.

“Si estuviera todo completo, el efector estaría en condiciones la semana que viene de estar habilitado. Esa es la novedad que queríamos informar. Asimismo, queremos asegurar a los pacientes, y a nosotros como Estado, que tenemos la responsabilidad de controlar que las garantías estén absolutamente cumplidas para que los pacientes no tengan ningún tipo de riesgo. La habilitación completa será una vez que se cumplimente el paso por el área jurídica y se corrobore que la documentación esté completa”, expuso.

Luego, el ministro sostuvo que corroboraron el agua y el aire acondicionado del sanatorio: “No solamente se evaluó el tema del agua, sino también el aire acondicionado. Y había ciertas modificaciones que había que hacer con el tema de la circulación y demás, también fueron subsanadas estas situaciones”.

Sobre las personas infectadas

“Los pacientes ya están de alta. No tuvimos más casos. Luego de que se cumplieron los 21 días que habíamos establecido para hacer vigilancia epidemiológica, no hubo pacientes nuevos, ni fallecidos nuevos. No presentaron ningún otro inconveniente. Desde la habilitación hay una exigencia que es que cada tres meses hay que hacer una toma de muestras para descartar legionella y otros gérmenes. Hay una exigencia del purgado e higiene de los tanques cada tres meses también, hay control del personal y de todas las áreas; cada tres meses durante un año. Esto lo haremos en todos los sanatorios y hospitales. Estará a cargo de Fiscalización Sanitaria”, comentó. Y agregó que van a reforzar también los controles: “Esto nos deja enseñanzas, no sólo a la provincia, sino también para el país, de generar protocolos que puedan minimizar los riesgos para este tipo de eventualidades”.

Mirada Nacional

Por su parte, Collia lamentó profundamente lo sucedido. Luego, añadió: “Hay que decir que hubo un gran trabajo del equipo de Epidemiología y Fiscalización Sanitaria, de la OPS con protocolos que se llevan adelante en el mundo; la presencia de la ministra Carla Vizzotti, y por el otro lado, el trabajo que estamos haciendo con el doctor Ortiz y la doctora María Teresita de Iturburu. Vemos con mucho agrado todo el trabajo que se realizó para llegar hasta acá, y eso posibilita la situación que seguramente se va a cristalizar a través del acto administrativo”.

Posteriormente, remarcó que hoy tres hospitales fueron reconocidos por su trabajo en calidad y firmaron un acta para que la clínica Luz Médica también aborde los procesos de calidad. “La calidad tiene que ver justamente con la seguridad del paciente que ingresa a la institución hasta que es dado de alta; en todo ese circuito están analizados todos los procesos desde un control de un medicamento, no generar ninguna acción que complique la evolución clínica del paciente. En esta acta que acabamos de firmar con las autoridades de la clínica, está la respuesta de cara al futuro”, aportó.

Finalmente, resaltó: “Cómo vienen trabajando los hospitales, incluso el Néstor Kircher que está acreditado por ITAE, que es un organismo de acreditación externa, creo que es la herramienta fundamental para garantizar el desarrollo de cara al futuro en cuanto a las acciones y responsabilidades que tiene la institución. Esto se logra con un monitoreo que vamos a llevar adelante desde Nación y la Provincia”.