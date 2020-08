Manzur pidió endurecer los controles y bajar la circulación de personas

El gobernador, Juan Manzur, convocó a una reunión a la ministra de Salud Pública, Rossana Chahla y a su par de Seguridad, Claudio Maley, para analizar la situación sanitaria en la provincia y los controles que se están realizando para evitar las aglomeraciones de ciudadanos.

El titular del Poder Ejecutivo Provincial también convocó a los coordinadores de las áreas de Salud y los jefes de las distintas Unidades Regionales de la policía provincial. Al mismo tiempo también citó a los responsables de las distintas fuerzas de seguridad nacionales con asiento en la provincia.

“Hoy estamos haciendo un análisis pormenorizado de esta pandemia acá en la provincia: cuál es la capacidad de respuesta, cuál es la situación de los hospitales, de insumos. Y también haciendo un balance general sobre cuáles son las normas que se han propuesto”, contó Manzur

El primer mandatario apuntó también a controlar las reuniones sociales. “Porque se ha visto que en esos ámbitos se han producido más del 90 por ciento de los contagios y obviamente Tucumán es una provincia pequeña muy densamente poblada entonces una vez más hemos pedido que cada uno cumpla las normas y ayude. con el uso del barbijo, estornudar en el pliegue del codo el distanciamiento social, el lavado de manos con agua y jabón. No puede haber alguien en la calle que no use el barbijo porque es una irresponsabilidad, no está cuidando a la gente que lo rodea. Esto tiene que ver con la responsabilidad de cada uno de los tucumanos”, espetó.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo provincial añadió que “todo el sistema de salud está trabajando a pleno, estamos a full. Están haciendo un esfuerzo enorme. Las fuerzas de seguridad de Tucumán más las fuerzas federales con asiento en la provincia, Gendarmedia, PFA, PSA, el Ejército todos nos están ayudando. Pero también apelamos a que todos los tucumanos nos ayuden cumpliendo las normas y quedándose en su casa”.

Finalmente el Gobernador expresó que “el virus circula porque hay alguna persona positiva que por ahí no lo sabe porque no tiene síntomas, que está contagiando. Apelamos a la responsabilidad social, en ser estricto del cumplimiento de las normas. Esto va a ser un seguimiento día a día para ver como sigue la historia”.

Por su parte Maley destacó que “la convocatoria fue para aunar los esfuerzos, acentuar todos los trabajos que venimos haciendo con mayor gravedad, con mas fuerza y tras la exposición que realizó la ministra de salud con la situación real concluimos en esta reunión que hay que acentuar los controles”.

Por otro lado el funcionario manifestó que “también coordinamos con el ministerio Público Fiscal para actuar de manera conjunta y rápida ante el incumplimiento de los protocolos que fueron presentados por los mismos grupos autorizados. La justicia tiene que estar anoticiada de todas nuestras acciones”.

En tanto Chahla contó que “a partir de aquí (con el aumento de casos), como planteó el Gobernador, las estrategias van a ser muy duras, y su aplicación tiene que ser de forma inmediata. Una de ellas es la disminución de la circulación de la gente, el uso obligatorio del barbijo y concientizar al ciudadano de no salir en situaciones que no sean necesarias. Hablamos de cuáles son los trabajos realmente esenciales, de la disminución de circulación de las personas interjurisdiccionales y de resguardarnos y cuidarnos. Tenemos que pensar de que el que está en frente es sospechoso de covid. Tenemos que pensar que el otro puede ser quien me infecte”.

Fuente https://comunicaciontucuman.gob.ar/2020/08/manzur-analiza-la-situacion-epidemiologica-con-salud-y-seguridad/