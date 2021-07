Manzur: “Tucumán tiene más de 1.000.000 de vacunas colocadas”

Este mediodía, desde la Dirección de Emergencias 107 donde se encuentra uno de los 24 nodos de vacunación contra el Covid-19, el gobernador, Juan Manzur, celebró la colocación del millón de vacunas en la provincia. Agradeció a todo el equipo de salud de la provincia por haber trabajado para inmunizar a la población, sin parar, incluso fines de semana y feriados.

Con una pantalla de fondo que llevaba el conteo en vivo de la cantidad de vacunas colocadas, y que reflejaba 1.000.670 dosis aplicadas (entre primeras y segundas), el Gobernador dijo: “Es un día de alegría por el que le agradezco a todas las enfermeras, médicos, personal sanitario y a la ministra de Salud Pública de la Provincia, Rossana Chahla, que en plena pandemia se puso al frente a recorrer los hospitales y a atender a la gente”.

En esa línea, Manzur recordó que “el sistema de salud estuvo muy tenso, pero nunca colapsó por el gran esfuerzo que hicieron todos. El personal tenía que atender a nuestra gente enferma en los hospitales y sanatorios, pero a la vez siguió vacunando. Un logro tremendo producto de trabajar sábados, domingos y feriados incluidos”.

Desde Tucumán, el Gobernador le agradeció al presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien “hizo posible que hoy tengamos las vacunas. Habló con otros países y laboratorios para conseguir las dosis y cuidar a su gente. Tucumán tiene hoy más de un 1.000.000 de vacunas puestas y eso es también por el esfuerzo del Presidente”.

La ministra Rossana Chahla explicó que la cifra significa que el 67% de los tucumanos mayores de 18 años tengan colocadas “por lo menos una dosis”.

«Eso significa que, hasta el 30 de julio, vamos a llegar a más del 70% de la población con una vacuna colocada para que tengamos inmunidad colectiva”, afirmó. “Hace 200 días empezamos a trabajar sobre la planificación y estrategia para este mega evento. No lo imaginábamos porque teníamos una población objetivo de 547.000 llegando más dosis y fuimos ampliando el grupo etario”, explicó la funcionaria.

Consultada por la cantidad de personas con el esquema de vacunación completo, Chahla dijo que se van cumpliendo con Sinopharm y Astrazeneca y la gente que se vacunó hasta el 12 de abril con Sputnik V. Sobre la posibilidad de flexibilizar actividades, la ministra dijo que “la vacuna evita la gran demanda de personas en el sistema de salud, pero no evita los contagios”. Y llamó a mantener los protocolos sanitarios.

Estuvieron presentes en el vacunatorio el diputado nacional y presidente de la Comisión Acción Social y Salud Pública de la Cámara Baja, Pablo Yedlin; los legisladores provinciales Reneé Ramírez y Sandra Mendoza; el secretario ejecutivo médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz; el director de Gestión Sanitaria, Miguel Ferré Contreras; y Francisco Barreiro, director de Emergencias 107.

Yedlin expresó: “en el 107 reconocimos el trabajo de enfermeros, enfermeras, médicos , médicas y del personal administrativo en toda la provincia que, en 200 días, viene haciendo un trabajo excepcional en la campaña de vacunación que es la más grande que nos tocó como país”.

También dijo: “Un millón de dosis en una provincia con 1.6 millón de habitantes es una buena proporción. Sin embargo, hay gente que no se vacunó. En cada franja etaria hay personas que quedan sin vacunarse, no son muchas pero todavía no se inmunizaron. Estas son las personas que van a tener el mayor riesgo de enfermarse si es que no se vacunan porque serán las más susceptibles. Le pedimos todos los tucumanos, a los que se les pasó el turno, que se acerquen a los nodos”.

Esta es la salida de la pandemia”, señaló el Diputado y dijo: “aún, en países con circulación de la cepa Delta, las personas no sufren una enfermedad grave, no se internan y no se mueren. Estamos de salida lentamente y progresivamente. Es un reconocimiento a la Ministra de Salud y todo su equipo”.

“Aquellos que hemos peleado en el Congreso para que todos los argentinos tengan su vacuna, sentimos que, parte de ese esfuerzo, valió la pena. Creo que hoy claramente se demuestra, con la caída de casos y de muertes por Covid”, dijo.

“Vamos a seguir trabajando para que los tucumanos de 18 se puedan vacunar y también lo haremos con los menores de 18 años- Tucumán es una de las jurisdicciones con mejor respuestas, pero todas tuvieron buena performance. Hay provincias que tuvieron experiencias superadoras. Tucumán no se salva solo, la Argentina y el mundo tampoco”.

“Eso lo tienen que entender las empresas de venta de vacunas del hemisferio norte. Hay que vacunar a todos. Hay que vacunar en África, Haití, Bolivia y Paraguay. Sino en otros lugares seguirán generando cepas que volverán a contagiar al mundo”, dijo.

En cuanto a la vacuna Pfizer de uso pediátrico autorizado declaró: “el marco legal permite que se firme una cuerdo con la empresa. Esto ya se hizo con Moderna. El resto de vacunas también serán autorizadas para niños. Cuando tengamos de 100 a 500 mil dosis de Pfizer comenzaremos a vacunar a menores de 18”.

Por su parte, la legisladora Mendoza multiplicó los agradecimientos al personal de salud. “Vimos en el interior de la provincia a grupos de enfermeras saliendo a buscar, domicilio por domicilio, a quiénes no estaban vacunados y quiénes faltaban completar esquemas de inmunización para darles las dosis. Es un compromiso inmenso del sistema de salud para salvar vidas”.