Mariana Jazmín Martínez: cómo vive su vocación como nutricionista en el Sistema Provincial de Salud

La licenciada que se desempeña en las policlínicas Mercedes Serrano de Lomas de Tafí y Pedro Solorzano de Tafí Viejo, cuenta cómo es el día a día en la atención de personas de diversas edades, sus dificultades, las enfermedades más frecuentes que atiende, y cómo con su trabajo y carisma aporta para que sus pacientes lleven una vida más saludable.

“La mayoría de los pacientes que tengo vienen derivados, ya sea por médicos de la misma institución o de otros centros. Aparte del consultorio, la actividad en la cual más me desempeño es la promoción de salud, la cual consiste en brindar charlas en las salas de espera y eventualmente hacer otras actividades de extensión para concientizar sobre la importancia de la prevención de varias enfermedades. Buscamos introducir el concepto de alimentación saludable en la vida de los pacientes”, comienza diciendo la profesional.

Asimismo, cuenta que suele encontrarse con casos extremos en el consultorio, pasa de pacientes que van por obligación a atenderse a otros tienen una alimentación bastante saludable y están interesados e interiorizados en estos temas.

“Hasta el momento no me tocaron pacientes que tengan una dieta especial como vegetarianos o sin harinas, por elección. En cambio, sí llegaron varios por bajo peso. Son personas que curiosamente cuando se hacen los análisis de sangre y estudios que pide el médico, se demuestra que su salud está adecuada. Creo que se ha naturalizado tanto el tema del exceso de peso, lo vemos cuando vamos a hacer cualquier tipo de compra o en las elecciones de alimentos, que cuando llega una persona con bajo peso, pero su estado de nutrición es normal, ella misma manifiesta muchas veces el deseo de querer aumentar de peso. Pero debemos entender que puede ser esa realidad por una cuestión genética que no tiene nada que ver con desnutrición u otro tipo de trastorno”, advierte.

Por otro lado, también sostiene que tuvo pacientes menores de edad con otras patologías: “Lo más triste es ver un niño de 12 años que estaba tomando medicación porque estaba con insulina alta, y a los pocos años desarrollará diabetes, hipertensión, es muy triste. Por ello, trabajamos para sensibilizar, informar, educar”.

Por último, recuerda que, si bien la nutrición no fue su primera elección de estudios, puesto que Gastronomía era lo que pretendía hacer cuando aún iba a la escuela, ahora aclara que elegir nutrición fue la decisión correcta. “En ese momento, no había una propuesta universitaria muy completa en cuanto a gastronomía, por lo que decidí iniciar en la UNSTA la carrera de nutrición. Si bien ahora hay muchos terciarios, la universidad te da una visión integral completa de la persona y no solamente un aspecto técnico. Siempre motivaré a los jóvenes a que estudien y progresen”, terminó.

Por turnos programados, la licenciada atiende: lunes, miércoles y viernes por la tarde en la policlínica Mercedes Serrano de Lomas de Tafí; lunes y viernes por la mañana en la policlínica Pedro Solorzano de Tafí Viejo.