Días atrás se dio a conocer que la directora del Hospital Padilla, Olga Fernández, había dado positivo de coronavirus. Unos vecinos, “escracharon” a la facultativa, por supuestamente incumplir la cuarentena.

Por tal motivo, la médica en diálogo con Radio LV12 se refirió al tema. “Yo me debía hacer una tomografía y un laboratorio, entonces me fui a hacer el estudio, salí desde el garage de mi casa con las ventanillas cerradas, no pise ni la vereda ni la calle en ningún momento, con barbijo, con alcohol en gel, con todos los medios de protección. Llegué me hice el estudio y regresé a mi casa en una hora aproximadamente. Cuando llegué, me enteré que había recibido una denuncia y que un grupo de vecinos intentaba hacerme un escrache. Hay un grupo de WhatsApp del barrio, donde están muchos vecinos en el cual también pertenezco. Un grupito muy reducido no todos, porque de la mayoría recibimos frases de acompañamiento. Fueron tres o cuatro personas con un hostigamiento permanente e incitando a un escrache a horas 20 en la puerta de mi casa. Solamente un señor, Juan Pablo Vitar se hizo presente en mi casa tocando bocina”.

“Encima que una está enferma, necesita descansar y llegar a una situación de estrés como esta, por algo que en ningún momento puse en riesgo la vida de nadie. Es más, a mi me enseñaron a salvar vidas, no a ponerlas en riesgo. Y si uno se enferma es porque justamente está en la trinchera y tratando de que las cosas funcionen lo mejor posible para que la gente tenga la salud que se merece”, reconoció.

Respecto a los síntomas que tuvo admitió: “El día lunes comencé con una pequeña molestia en la garganta y un poquito de tos pero mínimo. Como personal de la salud me correspondía hacerle el hisopado y cuando me dijeron que era positivo no lo podía creer”.

“Recibí el apoyo desde el primer momento, recibí muchos mensajes. Les agradezco que se preocupen por mi salud, mi bienestar y la de mi familia”, expresó.

Por otro lado, comentó que se siente mucho mejor que ayer, sólo un poco congestionada. Está casi sin fiebre y sin mayores síntomas. “Solo estoy tomando un antitérmico para controlar la temperatura. Tengo que hacerme una nueva tomografía y en base a cómo haya evolucionado se resolverá si continuo en mi domicilio o si corresponde una internación”.

Por último, hizo referencia al no uso de la ambulancia para salir a realizarse los estudios. “En ese momento pensé en llamar una ambulancia era poner en uso un medio público que puede necesitar cualquier persona, mucho más que yo. Por lo tanto ahora tendré que hacer el uso de la ambulancia ante la actitud de la gente”, finalizó.

