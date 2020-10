Monitorean mangas de langostas en Trancas

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán continúan con el monitoreo de una manga de langostas que ingresó por el norte de la provincia y se observa en zonas rurales de Trancas y San Pedro de Colalao.

El secretario de Desarrollo Productivo, Juan Francisco Blasco, informó: “La langosta hace dos meses está haciendo su viaje desde Paraguay, Chaco, Santa Fe, Santiago y Tucumán”.

“El organismo que controla es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y nosotros desde la Dirección de Agricultura acompañamos. La manga de langosta entró al norte de la provincia hace 45 días. El insecto no manifiesta gran voracidad por el momento. Se encuentra en la zona de Trancas y San Pedro de Colalao”, detalló el funcionario provincial que explicó que en los últimos cuatro años los planes para combate de la langosta fueron desfinanciados por la gestión anterior del Gobierno nacional.

“Se hace seguimiento de la langosta y se la combate con productos químicos en el horario matutino que es cuando está en el suelo. Lamentablemente la langosta es muy difícil combatir. Tenemos viento norte desde hace tiempo, lo que no favorece la erradicación del insecto”, aseveró.

“Este año no está provocando grandes daños. La langosta devora cultivos como el maíz. Esperemos que no llegue al sur provincial y no afecte el tabaco. El insecto no implica riesgos para el ser humano”, culminó.