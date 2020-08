“No hay circulación viral comunitaria en Tucumán”, reafirman desde el SIPROSA

El secretario Ejecutivo Médico del Siprosa, doctor Luis Medina Ruiz, se refirió a la situación epidemiológica de la provincia y sostuvo que en la actualidad no hay circulación comunitaria de COVID-19 en Tucumán.

En la oportunidad el funcionario aclaró que, si bien se produjo un aumento de los casos debido a una gran presión epidemiológica en toda la región y el país, que repercute en la provincia, los últimos 24 casos positivos tienen todos determinados su nexo epidemiológico por lo cual se continúa hablando de circulación por conglomerado y no comunitaria.

“Tenemos 415 pacientes positivos, muchos internados pero muy pocos de ellos en terapia intensiva, lo cual habla de una contención que se viene realizando con mucho esfuerzo a nivel sanitario. Tenemos que seguir con las recomendaciones que por parte de Salud venimos dando desde el principio en materia de distanciamiento, el uso del barbijo y lavado de manos y superficies, ahora más que nunca”, analizó Medina Ruiz.

Siguiendo esta línea el profesional sostuvo que hasta ahora y por definición no hay circulación viral comunitaria, ya que ese tipo de contagio se considera cuando no es posible encontrar el nexo epidemiológico de alguna persona: “Hasta este momento la situación viral es por conglomerado y se da cuando en determinadas poblaciones encontramos grupos de personas que han tenido un mismo nexo epidemiológico, ya sea por una fiesta o reunión en común, porque son compañeros de trabajo, pero encontramos los límites de quien lo contagió y cómo se fue diseminando la enfermedad”.

En este sentido, el secretario Ejecutivo Médico recordó que, en caso de contagio, quizás una persona joven no tenga un compromiso grave de salud, pero que puede llevar el virus a su casa, poniendo en riesgo a poblaciones más vulnerables: “En el esfuerzo que conlleva encontrar cada nexo epidemiológico pudimos constatar que en la mayoría de los casos las personas no han seguido las recomendaciones, han tenido reuniones no autorizadas, fiestas no autorizadas, no usaron el barbijo cuando estuvieron con compañeros y eso ha permitido que tengan lugar más casos”.

Finalmente y ante la proximidad de los festejos del Día del Niño, el funcionario instó a transitar la fecha en familia, sin dispersión de personas y llamó a la reflexión a la comunidad mientras que sostuvo hoy, 14 días después, se sufren las consecuencias de las transgresiones del Día del Amigo.

Fuente http://msptucuman.gov.ar/no-hay-circulacion-comunitaria-en-la-provincia/