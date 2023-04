Paritarias: UATRE rechazó la propuesta de ACNOA

Tras las protestas, este miércoles se reunieron referentes de UATRE y ACNOA para acordar los sueldos, en el marco de las paritarias 2023.

«Tuvimos una reunión con ACNOA y ellos hicieron un ofrecimiento con un monto inferior al que requeríamos. Nosotros estamos pidiendo un jornal por encima de los $6500 y una maleta por encima de los $200, hemos rechazado la propuesta y pasamos a otra reunión con el ministerio de Trabajo», indicó Germán Ferrari, delegado normalizador de UATRE Tucumán, en dialogo con radio LV12.

En una apreciación personal, Ferrari sostuvo que el monto que piden no está lejos de lo que ofrece ACNOA. «Lo que pasa es que no estamos de acuerdo y en los medios, Pablo Padilla (titular de ACNOA), habló de un jornal de $5800 pero ellos estaban planteando de forma escalonada. Quedaron en consultar a las autoridades y entre lunes o martes tenemos reunión en el ministerio para agotar esa vía».

En caso de no llegar a un acuerdo, nosotros vamos a convocar a medidas de fuerza

En las protestas de los cosecheros, Ferrari no estuvo de acuerdo porque no tenían un aval legítimo. «Son dirigentes que no tienen facultad de concretar un paro. Por ejemplo, Cristian Chávez, como secretario general de Tafí Viejo, está totalmente aislado y no tiene por qué convocar un paro».

En conclusión, desde UATRE, van a aguardar los resultados de las negociaciones y de acuerdo a eso, tomarán las medidas correspondientes.

Fuente LV12