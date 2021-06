Personas de 30 a 32 años podrán inscribirse desde esta tarde para vacunarse

La ministra de Salud, Rossana Chahla, participó de la recepción de 42 mil nuevas vacunas de AstraZeneca, con lo que la campaña de inmunización contra el coronavirus planificada por la cartera sanitaria de la Provincia avanza a destajo en Tucumán.

“A partir de hoy, después de las 18 de hoy, podrán inscribirse a través del sitio oficial www.vacunartuc.gob.ar las personas que tengan 30, 31 y 32 años, ya que este jueves y viernes vacunamos a las personas de 33 y 34 años”, dijo Chahla, que también expresó que el grupo etario es de 62 mil personas y se espera ver cuántas personas se inscribirán.

En cuanto al resto de las personas que no se hayan vacunado hasta el momento y que integren los grupos etarios y de riesgo habilitados, Chahla declaró: “Personas de todas las edades a partir de 30 años podrán vacunarse en el nodo más cercano a su casa. Los que no pudieron inscribirse por no tener acceso a internet o por otros motivos lo podrán hacer con el documento”.

Demanda de vacunas

La Ministra señaló: “Tenemos una menor demanda cuando el grupo etario va bajando. Las primeras horas que se abre el link tenemos más tránsito en la página y luego va decayendo a las cuatro o cinco horas. Hemos tenido menos inscriptos en personas más jóvenes”.

Además comentó que el padrón fue revisado porque hay personas del grupo etario habilitando actualmente que ya recibieron la dosis porque estaban en padrones de personal esencial como docentes, policías o sanitaristas.

“Debemos cortar los contagios. Si no surgen nuevos contagios no tendremos nuevas cepas. Es muy importante concientizar a los jóvenes para evitar reuniones sociales y familiares en lugares cerrados y no ventilados”, dijo.

Disminución de consultas

En la última semana “hubo una disminución del 17% en las consultas de febriles en el Sistema de Salud en la penúltima semana y del 28% en la última semana. Hay una tendencia a disminuir consultas en consultorios de febriles y vemos una tendencia a estabilizar en una meseta alta la cantidad de contagios”.

Segunda dosis

También declaró que el objetivo del Ministerio de Salud de la Provincia es garantizar el esquema de vacunación completo: “Creemos que tenemos que tener inmunizada a la población de la mejor manera posible que son dos dosis. Poder garantizar la segunda dosis a quienes ya están vacunado con todas las patologías y comorbilidades. Vamos a desarrollar la mejor estrategia para inmunizar a la mayor cantidad de personas con las segundas dosis. Nosotros sabemos exactamente cuántas segundas dosis llegan por semana para poder garantizar la aplicación”.

Inmunidad

“Esta vacuna, que es de utilización de emergencia, genera anticuerpos. Algunas son más o menos efectivas. Se cree que generan anticuerpos de seis a nueve meses. Esto está en estudio. Cuando completemos el año de vacunación vamos a saber a ciencia cierta, con un estudio a la población, para ver cuál fue la efectividad de todas estas vacunas para comparar. También sabremos si los pacientes tuvieron o no la enfermedad”, comentó.

Ocupación y mortalidad

La Ministra dijo que “la ocupación de camas es del 77%. Estuvimos estudiando la primera y segunda ola. Y se registra un 50% menos de fallecidos” y sostuvo que esto se debe a la evolución de las terapéuticas disponibles y el entrenamiento del personal en la primera ola, los tipos de ventilación de los pacientes, la tecnología empleada, las tareas de laboratorio y pronósticos: “Todo el mundo aprendió en la primera ola y en la segunda ola la letalidad bajó a la mitad. Esto paso en Tucumán y en todas partes del mundo”.

También dijo: “Mientras tengamos 1000 contagios por día tendremos 20 personas fallecidas o el 2% de mortalidad. Es muy importante bajar el número de contagios para bajar la letalidad”.