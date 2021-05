Policías controlan que locales gastronómicos de la Capital cumplan con las medidas del COE

Se realizan operativos en el micro y macro centro. Los dueños de locales comerciales no pueden abrir al público, solo podrán trabajar en modalidad delivery hasta las 0:00 horas, y retiro en el local o take away (comida para llevar), en el horario permitido para circulación de personas no exceptuadas (de 6 a 18 horas).