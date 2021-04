Por qué aparecen las palpitaciones en los ojos

El oftalmólogo del hospital Nicolás Avellaneda, doctor Fernando Luis Vidal Sanz, explica qué produce esta situación que afecta a varias personas y cómo actuar al respecto.

“Las palpitaciones en el ojo se deben a unas contracciones involuntarias del músculo; algunas fibras del músculo se empiezan a disparar. Generalmente son benignas y el causa número uno de esto es el estrés”, comienza diciendo el especialista, que trabaja en el servicio junto a la doctora Sofía Sarmiento Reyes.

Sin embargo, apunta que las palpitaciones también pueden desencadenarse por esfuerzos visuales o por alguna patología inflamatoria que tenga el ojo.

Normalmente, explica, estas palpitaciones se dan por unos minutos y luego para; además no dura más de siete días, es decir que no es permanente. Pero, si el paciente nota que las mismas no se van al cabo de unos días, debe acudir al oftalmólogo para hacer una consulta y descartar que no haya ninguna enfermedad.

“Si es permanente, si todo el tiempo está latiendo el párpado, en uno o ambos ojos, debe hacer la consulta. Existe una patología que sí es grave, llamada blefaroespasmo, pero que es permanente y de vez en cuando a la persona se le cierra el ojo. Esto puede durar unos segundos. Es una patología neurológica, rara, pero es grave y debe ser tratada”, advierte.

Como principales recomendaciones para evitar las palpitaciones, el médico sugiere: esos días evitar todo lo que sea estimulante como el café, las bebidas gaseosas como Coca Cola, o medicamentos que estimulan al sistema nervioso. Luego, hacer una consulta con el oftalmólogo para descartar patologías.

Actualmente, el servicio está atendiendo de manera presencial. Se puede obtener un turno para el mismo día, dirigiéndose al hospital.