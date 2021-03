Preocupa la falta de abastecimiento de anticonceptivos inyectables en todo el país

Se dio a conocer que en el país había faltantes de anticonceptivos, pero en esta oportunidad se tratan de los inyectables. En algunas provincias, el reclamo de faltantes viene desde julio del 2020.

En esta oportunidad, la vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos, Elvira Iranzo, dialogó con LV12 Radio Independencia sobre esta problemática. “No existen faltantes de anticonceptivos orales ni anticonceptivos de barrera, los que sí están faltando desde hace bastante tiempo, son los anticonceptivos inyectables. Hay solamente tres marcas de anticonceptivos inyectables y en este momento no hay ninguno de los tres”.

“Faltaba primero uno del laboratorio Valle que había explicado que está faltando prácticamente desde el año pasado con muy poquita entrega a mitad de año. Ha sido muy irregular la provisión de este anticonceptivo inyectable pero la explicación del laboratorio fue que se trasladó la fabrica, el lugar de preparación a México y estaban armando los lugares nuevamente para trabajar. Creen que se va a normalizar este anticonceptivo puntualmente inyectable, tipo agosto del 2021”, admitió.

Por otro lado, reconoció que los otros dos que también son inyectables, siguen faltando y que los anticonceptivos orales no tienen faltantes al igual que y que todo tipo de los de barrera. “Creo que también hay provisiones en los centros comunitarios, en la Maternidad y realmente me parece que no hay una crisis como de que no existan anticonceptivos”.

“El problema importante en este caso es que la persona que está acostumbrada al anticonceptivo inyectable que es quizá el que le da más del 99% de de seguridad, pasar a otro anticonceptivo oral de menos dosis, requiere que prepare el organismo durante un tiempo. A pesar de que cambie para la pastilla, el primer mes tiene que usar otro método de protección de barrera como son los preservativos y recién comenzar a cambiar, lo cual yo sugiero que vallan al centro comunitario mas cercano, a la Maternidad o a su médico personal, su ginecólogo, para antes de cambiar porque realmente si van a tener que cambiar por lo menos por un tiempo para la anticoncepción oral porque es verdad que están faltando”, agregó.

Por otro lado, se refirió a la vacunación antigripal. “El año pasado comenzó un poco tardía, creo que fue en abril y aparentemente este año también va a ser así. Decían para el mes de marzo que ya se estaba armando la vacunación para la gripe, lo que pasa es que también no se como lo va a encarar la autoridad sanitaria porque las personas vacunadas para el Covid-19, no pueden ponerse la vacuna antigripal antes de un periodo de 14 días entre una y otra. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y consultar cuándo fue vacunado”.

Por último, hizo referencia a la inflación en el país. “Los medicamentos acompañan a la inflación y a todos los precios del país. Desgraciadamente para nosotros como para todo el mundo realmente porque cuanto más cara son las cosas menos accesibles son. Entonces, las farmacias también estamos sufriendo en ese sentido. Además, no olvidemos que las farmacias trabajamos con las obras sociales y las obras sociales pagan a precio histórico, entonces un medicamento que vendimos hace tres meses, lo estamos cobrando hoy pero con el precio anterior”.

Fuente LV12