¡Pura emoción! Un niño se enteró que superó la leucemia por videollamada en plena cuarentena

La historia es conmovedora. Luchó prácticamente desde que nació contra el cáncer y durante el periodo de cuarentena se enteró que había superado la enfermedad. El momento fue por demás emotivo y se realizó por videoconferencia.

El pequeño se llama Fermín y un 18 de julio de 2013 su familia se enteró que padecía leucemia. Apenas tenía un año y diez meses y desde ese día fue someterse a miles de estudios para salir adelante.

“Yo presentía que mi bebé tenía algo malo, me sentía muy angustiada, tenía que insistir para saber qué le pasaba. Por eso, después de que un médico de Ubajay, la localidad donde vivimos, me dijera que lo que tenía Fermín era un broncoespasmo, lo llevé a otro especialista en la ciudad de Colón. Ahí me dieron el mismo diagnóstico, pero yo no estaba conforme, así que fuimos a Concordia donde le hicieron un análisis de sangre después de que un médico coincidiera conmigo en que tenía un color de piel raro, estaba demasiado pálido”, relató Soledad Robles, mamá del niño, a TN.com.ar.

Después de muchos estudios, el doctor Pedro Aranguren del hospital San Roque en Paraná le dijo que tenía leucemia. ”Empezamos un tratamiento con quimioterapia. Estuvimos ocho meses internados. Solo veníamos a casa como mucho una semana, siempre y cuando Fermín estuviera bien de defensas, y nos volvíamos a internar”. “Fermín es un nene feliz, dice que su sueño se cumplió, le dieron el alta definitiva”, recordó la mujer que además es mamá de una nena que hoy tiene 12 años de edad.

Hoy a más de 7 años de aquel día, el pequeño vive una nueva vida con la luz de la alegría y la esperanza en sus ojos. Es que después de años de quimioterapia, punciones y que el hospital fuera su casa por mucho tiempo, los médicos y enfermeros le dieron la mejor noticia.

“La idea era ir al Hospital, pero con esto del coronavirus los médicos no querían que los chicos viajen hasta allá. Así que hicimos los análisis en mi pueblo, se los pasé por fotos a los médicos, y las enfermeras llamaron para contarnos los resultados”, explicó la mamá de Fermín.

“Fue el 19 de mayo, estábamos él, su hermana y yo en casa y lo que menos sospechábamos era que nos iban a sorprender de esta manera tan linda. Nos llamaron sus enfermeras, unas de las que con tanto amor lo cuidaron. Habían hecho carteles que decían ‘Felicitaciones le ganaste al cáncer’”, agregó.

Pese a que no pudieron hacer la fiesta que su hijo soñaba realizar cuando recibiera el alta, celebraron con una torta en su casa y en familia. “El papá de Fermín no vive con nosotros porque estamos separados pero siempre lo acompañó en todo y estamos muy felices como familia», finalizó muy agradecida a los médicos y a todo el personal del hospital, también a los vecinos de Ubajay, la localidad de 3500 habitantes en la que viven y que felices con la noticia de la recuperación los llenaron de mensajes y abrazos virtuales.

