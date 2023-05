Reconocieron a una joven patinadora artística como Orgullo Tucumano

El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, recibió en su despacho de Casa de Gobierno a Solange Ruscitto, estudiante de 7 años de la Escuela de la Patria Dr. Manuel Belgrano, reconocida como Orgullo Tucumano por su destacada trayectoria académica y en Patín Artístico.

Solange comenzó su carrera en la academia Ledesma Patín, continuo por Estrella del Mar (El Cruce) y actualmente asiste a la academia Rollo SPORT en el Club Central Córdoba. Participó en torneos locales e internacionales y obtuvo el 2 puesto en la competencia Open internacional 2022, en donde se midió con artistas de Chile, Uruguay y Brasil.

«El Programa Orgullo Tucumano destaca a chicos y jóvenes por sus logros, y también pretende motivarlos a continuar por ese camino. Solange, con sus 7 años y una incipiente carrera en el patín artístico, tuvo grandes logros y va encaminada a conseguir muchos más. Hoy queremos transmitirle el mensaje de que estamos muy orgullosos de todo lo que hizo, y que con sacrificio, tenacidad y dedicación podrá alcanzar todo lo que se proponga. Agradezco a Solange por poner su granito de arena para poner a nuestra provincia en lugares grandes, y a su familia por el apoyo para que esto suceda», dijo Lichtmajer.

A su turno, Solange contó «me eligieron como orgullo tucumano porque soy patinadora, en la escuela me va muy bien y me gusta matemática. Me pone muy feliz este cuadro que me llevo a mi casa, lo voy a colgar en mi cuarto. Quiero patinar toda mi vida y cuando sea grande me gustaría ser maestra de patín. Me entreno todos los lunes, miércoles y viernes y dentro de poco voy a tener una nueva competencia».

Por último, Eliana Martínez, mamá de Solange, cerró «me siento muy orgullosa porque soy quien acompaña, a veces pasamos fríos, calores, y es un poco difícil, pero me da orgullo. Ella tiene un buen desempeño en la parte escolar y además hace tareas extracurriculares, en este caso el patín. Me gusta este programa, es muy motivacional para sacar a los chicos ganas de estudiar y destacarse. La familia está muy contenta y estamos agradecidos».