Reconocieron como Orgullo Tucumano a una subcampeona mundial de futsal

En el marco del Programa Orgullo Tucumano, que busca visibilizar, distinguir, reconocer y fomentar las acciones de jóvenes de la provincia que son fuente de inspiración para miles de chicos y chicas; Camila Usandivaras fue distinguida por su trayectoria deportiva. Por este motivo, compartió un encuentro con el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer.

«La concepción de que el fútbol es un deporte exclusivamente de hombres ya quedó atrás, cada vez más mujeres se animan a jugarlo y competir destacadamente en grandes ligas. Este es el caso de Camila, quien desde temprana edad muestra inclinación por este deporte tan apasionante y que tiene la capacidad de incluir a todos y todas. Apoyamos en Tucumán la iniciativa del ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, de que el fútbol femenino se incorpore a las escuelas de todo el país y esperamos cruzarnos con más Camilas en toda la provincia», reflexionó Lichtmajer.

Camila Usandivaras dijo: «Terminé la carrera de Educación Física y me dedico a jugar Futsal. Me reconocieron como Orgullo Tucumano, nunca me lo había imaginado y es un sueño que estoy cumpliendo. Mi idea es seguir motivando desde las más chicas a las más grandes, me costó mucho entrar y que acepten que jugaba al futsal. Los sueños a veces tardan en llegar pero en algún momento llegan».

Por su parte, Paula Türpe, mamá de Camila, agregó: «estoy muy feliz con mi hija, es una niña que juega al fútbol desde los 2 años, siempre fue su pasión y como mamá y papá la apoyamos y guiamos para que haga lo que le gusta. Siempre estuvo en las olimpíadas del Colegio manejando todo lo que fue deporte y fútbol».

«Orgullo Tucumano es un programa hermoso porque la gente puede ver las cosas que se pueden lograr, que nadie tiene que bajar los brazos y las familias tienen que apoyar. Es bueno que se incentive para hacer lo que a uno le gusto», cerró Türpe.