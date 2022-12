Repelentes: cuáles son más eficaces y cómo usarlos

La jefa del servicio de Dermatología del hospital Avellaneda brindó recomendaciones para prevenir picaduras tanto en niños como en adultos.

La doctora Silvia Molina explicó: “Los repelentes son sustancias que a través de su olor o su forma química ofrecen una protección contra la picadura del insecto. Existen diferentes tipos de repelentes, algunos son más eficaces que otros y están adaptados para cada edad”.

“Pueden aplicarse en la piel, ropa y algunos tejidos como las mantas que a veces se les pone a los niños. Eso va a interferir en el caso específico de la piel, impiden que los mosquitos se fijen en la piel y de esa manera realicen la picadura. Estos no matan al insecto, sino que impiden que se fije en la piel”, especificó la profesional de la salud.

Además, detalló a qué tipo de insectos combaten: “Los repelentes vienen en diferentes formas farmacéutica, pueden ser lociones, cremas, spray y toallitas que vienen impregnadas con repelente. Estos impiden la picadura de mosquitos, garrapatas, pulgas y moscas; pero no de otros insectos como abejas o avispas”.

En cuanto al tiempo de duración de la eficacia del producto, la dermatóloga comentó: “El repelente que se compra tiene un compuesto llamado DEET, la cual es una sustancia química Dietil-meta-toluamida que, generalmente da una protección de 2 a 5 horas, según la concentración del producto”.

“Cuando tiene una baja concentración no ofrece una buena eficacia ni protección, por eso preferible muchas veces utilizar otros repelentes que tengan aceites esenciales, por ejemplo aceites de citronela, eucalipto que sí son aconsejables, por ejemplo por la Sociedad de Pediatría. Estos aceites no provocan irritación a la piel y, generalmente se los puede reponer con frecuencia, por lo que no va a dar ningún signo de toxicidad. No se recomienda para bebés menores de dos meses, en esos casos es recomendable utilizar las barreras físicas: los mosquiteros y ropa que pueda resguardarlo”, afirmó.

“De acuerdo a la concentración que tenga el repelente se lo va a utilizar al amanecer y al atardecer; los momentos en los que hay mayor incidencia de las picaduras de estos insectos”, aconsejó Molina.

Por último, destacó cuáles son aquellos que no tienen una eficacia comprobada: “Por otro lado, hay repelentes que son totalmente ineficaces, por ejemplo la vitamina B1 que se la toma vía oral, algunos dispositivos como repelentes ultrasónicos y también los brazaletes que les ponen a los niños pequeños, los cuales tienen repelentes químicos y a veces pueden provocar irritación ocular”.