Reprobó a una alumna y la familia de la chica le dio una paliza: “No estoy en condiciones de volver a dar clases”, dijo la docente

Morotí Arocena recibió una golpiza de la familia de la estudiante que no pasó un examen de la materia Política. “Ellos no están detenidos, pero tienen una orden de restricción”, dijo la profesora sobre sus atacantes

El pasado miércoles 15 de marzo, Morotí Arocena, una docente de la Escuela Secundaria Nº7 de la ciudad bonaerense de Necochea, fue salvajemente agredida dentro del establecimiento educativo en el que trabaja. En su momento, la profesora denunció que la madre y el hermano de una de sus alumnas de quinto año la golpearon brutalmente porque la reprobó en un examen.

“Hubo algo planificado. Me esperaron a que yo saliera de la escuela, pero no me dejaron salir”, dijo la docente sobre el hecho, luego de que la reprobara por tercera vez en un examen de la materia “Política” a la estudiante y no le permitiera pasar de año.

Pasó poco más de un mes del ataque, pero Morotí Arocena reveló que todavía no está en óptimas condiciones para retomar el ejercicio de la docencia de manera presencial. “Más que volver a dar clases, yo lo que quiero es que se cubra mi tratamiento y realmente estar en condiciones de volver”, manifestó la educadora en diálogo con TN.

“No es que yo vuelvo a un comercio, yo tengo que volver para formar, a tener templanza y fortaleza para poder dirimir entre situaciones, que si bien no son tan graves como esta, pero que requieren de mucha integridad para poder resolverlas. Es difícil convivir con malos tratos”, aseguró Arocena.

Asimismo, la docente aclaró que sus atacantes no pueden acercarse a ello, por contar con una orden de restricción. “Ellos no están detenidos, pero tienen una orden de restricción para el grupo familiar. Y ellos tienen una orden de restricción hacia mi. Pero también hay una causa penal contra ellos”, contó.

Cómo recuerda el ataque

Si bien pasaron algunas semanas del golpiza que recibióen la Escuela Secundaria Nº7 de Necochea, Morotí Arocena recuerda todos los detalles de la agresión sufrida por los familiares de la alumna que no pasó el examen.

“Cuando yo me quiero ir recibo un botellazo del hermano de esta alumna, que iba directo a mi cara pero alcanzo a reaccionar y cierro la puerta. Acto seguido, vinieron corriendo hacia a mi el chico y la madre, empezamos a forcejear y yo empecé a los gritos a pedir ayuda”, comenzó la descripción de lo sucedido de la docente.

Y continuó: “Mientras gritaba, logran abrir la puerta, y mientras tomaba distancia de ellos les pedía que piensen en lo que estaban haciendo y que se detengan. Pero el diálogo no alcanzó porque venían convencidos de pegarme. Ahí me arrojaron al suelo y comenzaron a gritar, a insultar y a pegarme”.

“El chico me pegó en los pies y en las piernas, mientras que la madre me golpeaba con muchísima fuerza en la cabeza. Ahí dejé de ver, porque me estaba tapando la cabeza por los golpes”, describió Arocena.

El ataque de los familiares finalizó una vez que se hicieron presente otros alumnos del establecimiento educativo, que llegaron para socorrerla. “Llegaron mis ex alumnos y ayudaron a que la situación termine, porque sino me seguían pegando con total brutalidad. Tenía los brazos llenos de moretones y arañazos por cubrirme de los golpes en la cabeza”.

Vale recordar, que este hecho por el que le tocó atravesar a Morotí Arocena no sólo causó impacto en la comunidad educativa y en los colegas de Arocena, ya que la Dirección de Educación de la Municipalidad de Necochea y la Secretaría de Desarrollo Humano, Municipio expresó su repudio hacia los hechos de violencia en “perjuicio de una docente de la Escuela Secundaria Nº 7″

Producto de la golpiza recibida por parte de Morotí Arocena diferentes gremios se agruparon para llamar a un marcha, días después del ataque

